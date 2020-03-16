Дорожчі за саме авто: на ЗАЗ Таврія помітили круті номери

В Україні зняли чергову бюджетну машину з індивідуальними номерами. На цей раз – старий ЗАЗ-1102, держзнаки якого коштують дорожче, ніж саме авто.

Як можна помітити на фото, на народному автомобілі вітчизняного виробництва красуються номери з поєднанням цифр 0001. При цьому серія номерів – найновіша, яка була введена у 2018 році. На це вказує реєстраційний код міста Київ "КА".

ЗАЗ Таврія з крутими номерами instagram.com/vehicles.exclusive

Офіційно такої номерний знак коштує в Україні 36 000 грн (трохи більше 1300 доларів), в той же час сама Таврія "тягне" на 1000-1200 доларів (саме стільки коштує ЗАЗ-1102 в схожому стані на вторинному ринку).

Побачити подібну картину в Україні насправді не рідкість. Річ у тім, що "гарні" номери нерідко резервують для дорогих авто саме таким чином: їх вішають на старі машини, а потім, коли наступають "кращі часи", переважують на машини із семизначними та навіть восьмизначними цінниками. Про такі випадки OBOZREVATEL розповідав вже неодноразово: раніше на дорогах були помічені, зокрема, Газель і Daewoo Lanos з номерами, які коштують, як і самі автомобілі.

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