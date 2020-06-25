Дорого і красиво: британці відродили 60-річний Jaguar

Британська компанія Eagle E-Type порадувала фанів класичних британських спорткарів новою моделлю – стильним і елегантним купе E-Type Lightweight GT.

Компанія Eagle E-Type була заснована в 1984 році групою шанувальників Jaguar E-Type. Спочатку вона спеціалізувалася на реставрації культової моделі, але через якийсь час почала власне виробництво рестомодів на основі E-Type. Так з'явилися моделі Eagle Speedster, Low Drag GT і Spyder GT.

Eagle E-Type Lightweight GT. фото: eaglegb.com

Тепер до них додалася новинка, що отримала назву Lightweight GT. Вона створена в пам'ять про 12 примірників полегшеного гоночного Jaguar E-Type Lightweight 1963 року, але на відміну від іменитого прообразу, призначена для повсякденної експлуатації на дорогах загального користування.

Eagle E-Type Lightweight GT. фото: eaglegb.com

Завдяки використанню легких сплавів і матеріалів, таких як алюміній, магній, титан та інконель, споряджена маса машини складає всього 1017 кг.

Eagle E-Type Lightweight GT. фото: eaglegb.com

На створення авто потрібно 8 тисяч годин ручної роботи, з них 2500 годин йде на виготовлення копії кузова в стилі оригінального Jaguar E-Type Lightweight.

Eagle E-Type Lightweight GT. фото: eaglegb.com

Під стрімким капотом розташовується атмосферна 4,7-літрова рядна "шістка" з трьома карбюраторами Weber. Вона розвиває потужність 380 к.с., а обертовий момент досягає 508 Нм. У парі з ним працює 5-ступінчаста механічна коробка передач. За словами виробника, на розгін до першої "сотні" рестомоду потрібно менше 5 секунд, а максимальна швидкість досягає 273 км/год.

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Eagle E-Type Lightweight GT. фото: eaglegb.com

У компанії також відзначають, що Lightweight GT відрізняється від класичного E-Type поліпшеною аеродинамікою. Для цього був збільшений задній звис і площа лобового скла, а нові бічні панелі кузова дозволили не тільки розмістити сидіння нижче, але і збільшили жорсткість конструкції. Колісні арки розширили, щоб вони могли вмістити 16-дюймові колісні диски з магнієвого сплаву.

Eagle E-Type Lightweight GT. фото: eaglegb.com

Автомобіль отримав повністю незалежну підвіску всіх коліс із регульованими амортизаторами Ohlins. Справитися з потужним і швидким спорткаром допоможуть вентильовані гальмівні диски від AP Racing діаметром 280 мм.

Eagle E-Type Lightweight GT. фото: eaglegb.com

Автомобіль випускатиметься лімітованою серією під конкретних клієнтів. Вартість поки не називається, але судячи з попередніх проєктів компанії, автомобіль обійдеться в 750-800 тисяч євро.

Eagle E-Type Lightweight GT. фото: eaglegb.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, британська компанія пропонує перетворити ретрокар на електромобіль.