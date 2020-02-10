Рідкісний "биток" Porsche продають за ціною нового Cayenne

На сайті eBay виставили на продаж розбитий Porsche 911. Оголошення прикметне вартістю авто: незважаючи на значні наслідки ДТП, за нього просять 90 000 доларів.

Для порівняння, за такі гроші можна придбати новий Porsche Cayenne (хоча і в мінімальній комплектації). Як з'ясував OBOZREVATEL, настільки висока ціна пояснюється тим, що це рідкісний екземпляр – кабріолет Porsche 911 Turbo Slant Nose (він же Flachbau, що перекладається як "плаский ніс") 1988 року випуску. Тираж такої моделі склав лише 591 одиниць.

Битий Porsche 911 ebay.com

Цікаво, що свої пошкодження 911 Turbo Slant Nose отримав ще наприкінці 1990-х років, і з того часу він так і не був відремонтований. Причина тому, за словами власника, – занадто дороге відновлення. І фотографії це зайвий раз підтверджують: на них можна побачити, що у кабріолета розбиті кузов і деформовано шасі. Зате цілі стекла та салон.

Битий Porsche 911 ebay.com

Битий Porsche 911 ebay.com

Битий Porsche 911 ebay.com

Пробіг машини – приблизно 30 000 км; під капотом встановлений 3,2-літрова шістка потужністю 282 к.с. Двигун працює в парі з 4-швидкісним "автоматом".

Битий Porsche 911 ebay.com

Битий Porsche 911 ebay.com

Битий Porsche 911 ebay.com

Битий Porsche 911 ebay.com

До речі, цілі Porsche 911 Turbo Slant Nose коштують в середньому 300 000 доларів.

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, в річці втопили новий кросовер Audi RS Q8. Власник встиг поїздити на машині всього три тижні.

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