Договір купівлі-продажу авто на 2020 рік: як оформити і які потрібні документи

Українці продовжують купувати (і продавати) автомобілі, незважаючи на невизначену економічну ситуацію. На цьому тлі договір купівлі-продажу є обов'язковим документом.

АвтоОбоз нагадує, як оформити угоду, куди звертатися, скільки необхідно заплатити за оформлення і який пакет документів потрібно зібрати.

Де оформити договір купівлі-продажу авто

Усі операції з переоформлення транспортних засобів сьогодні відбуваються в сервісних центрах МВС України, які прийшли на зміну МРЕВ. Договір купівлі-продажу можна скласти і самостійно, а засвідчити – в будь-якій нотаріальній конторі.

До того ж присутність продавця навіть необов'язкова, якщо на руках є всі документи на машину. Однак у такому разі існує загроза купівлі нелегального транспортного засобу, що логічно обіцяє проблеми з законом надалі. Якщо поставити підписи, але перед цим нічого не перевірити, проблем не уникнути.

Сервісний центр МВС – місце, де можна оформити договір купівлі-продажу tsn.ua

Які документи необхідні

Паспорти двох сторін (документи, що засвідчують особу) – оригінали та копії;

ІПН двох сторін (ідентифікаційний податковій номер) – оригінали та копії;

Техпаспорт на автомобіль – оригінал і копія;

Бланк договору купівлі-продажу автомобіля – 3 примірники;

Документ про оплату податку на дохід від продажу рухомого майна (в окремих випадках);

Довідка про оціночну або середньоринкову вартість автомобіля (в окремих випадках).

Бланк договору надається безпосередньо в територіальному сервісному центрі МВС України. Один примірник на руки отримає покупець, другий – продавець, а третій залишиться в сервісному центрі на три роки.

Скільки коштує оформлення купівлі-продажу авто в Україні

Заплатити фактично потрібно лише за бланки договору в сервісному центрі МВС. Якщо власник транспортного засобу продає автобус, вантажне авто, тягач або причіп, він повинен сплатити податок із доходу в розмірі 5%.

Залежно від типу ТЗ та кількості проданих авто за рік, продавець повинен сплатити податок на дохід auto.24tv.ua

Також 5-відсотковий податок доведеться виплатити в разі продажу другого транспортного засобу протягом одного календарного року. Водночас необхідно додати до пакету документів дані про оціночну або середньоринкову вартість автомобіля і документ, що підтверджує сплату податку на дохід від продажу. Якщо продаж рухомого майна третій (або більше) за рік – податок складе 18% (раніше було всього 5 відсотків, але відповідні зміни набули чинності 2020 року).

Оформлення угоди

Угода купівлі-продажу супроводжується оформленням відповідного договору на території сервісного центру МВС, документ отримує печатки та підписи сторін там же. У верхній частині бланку необхідно вказати повні ПІБ продавця та покупця, місце і час укладення договору.

Предметом договору є безпосередньо транспортний засіб. Необхідно вказати його ключові параметри:

вид ТЗ;

марка (автовиробник);

модель;

реєстраційний номер;

колір;

рік випуску;

номер шасі;

номер кузова;

номер двигуна;

об'єм двигуна;

пробіг.

Переконайтеся особисто в тому, що в договорі вказані ті самі VIN-номери (шасі, кузов, двигун), що й викарбувані на транспортному засобі, який є предметом договору купівлі-продажу. Це один із основних факторів безпеки покупця та прозорості угоди.

Необхідно внести в договір коректні VIN-номери bm.img.com.ua

Також у договорі необхідно вказати стан автомобіля і його пошкодження та яким технічним регламентам відповідає ТЗ, відзначити гарантійний термін і комплектність, у складі якої згідно з договором майно передається новому власнику.

У документі потрібно вказати вартість покупки, визначити терміни і тип оплати. Також встановлюються порядок вирішення спорів, умови зміни і розірвання договору, відповідальність сторін та інформацію про право власності. В кінці після заключних положень – реквізити документів сторін-учасників угоди, підписи.

Після підписання акту набуває чинності договір купівлі-продажу vash-yuryst.ua

Супутній документ – акт прийому-передачі транспортного засобу. Після його підписання набуває чинності безпосередньо договір купівлі-продажу.

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