Догляд за автомобілем взимку: вибираємо щітки склоочисника

Хороша видимість в зимову пору року – важливий елемент безпеки за кермом. АвтоОбоз розбирався, як правильно вибрати щітки склоочисника.

Намерзлий лід, сніг, дощ, сльота, мокра снігова каша і бруд з-під коліс – далеко не повний перелік зимових сюрпризів для водіїв. Впоратися з ними допомагають щітки склоочисників. Важливо пам'ятати, що їхня якість і надійність допоможуть зберегти вашу безпеку холодної пори року.

Якісні щітки склоочисника забезпечать вашу безпеку на дорозі, особливо зимової пори newspress.co.uk

Коли міняти?

Виробники радять купувати і встановлювати нові щітки склоочисників раз на рік. Здоровий глузд підказує міняти щітки щойно якість їх роботи падає настільки, що це починає заважати. Є смуги і неочищені ділянки – час за новими щітками, адже далі буде тільки гірше.

Міняти щітки склоочисника необхідно тоді, коли на склі з'являються смуги і неочищені ділянки newspress.co.uk

Які вибрати?

Для початку згадаємо, з чого, власне, доведеться вибирати. Щітки склоочисника за конструкцією діляться на три групи:

• каркасні (класичні щітки з системою коромисел, які забезпечують прилягання до скла пружною металевої пластини із закріпленою на ній гумкою);

• безкаркасні (являють собою тонкий пластиковий корпус, в якому захована вигнута направляльна пластина з очищувальною гумкою);

Безкаркасні щітки склоочисників Bosch Aerotwin Plus bosch.com

• гібридні (мають каркас із "коромисел", як і найперша група, але каркас цей прихований під пластиковим кожухом).

Як бачимо, мета більшості поліпшень конструкції щіток – максимально позбутися від металевих деталей або хоча б захистити їх від впливу зовнішніх факторів. Особливо актуально це взимку: металевий каркас на морозі крижаніє, втрачає рухливість і перестає виконувати свою безпосередню функцію – забезпечувати щільне прилягання "двірника" до скла.

Для максимальної ефективності роботи, щітки повинні щільно прилягати до скла bosch.com

Шарніри з часом можуть розхитуватися, що погіршує роботу щіток. Тому еволюція "двірників" рухається або шляхом позбавлення від всього зайвого, або шляхом захисту всього, що можна захистити. Якщо ж з'єднання гібридних двірників замерзли, відчистити від снігу і льоду навіть складніше, ніж у випадку з каркасними моделями.

В конструкції деяких щіток (особливо безкаркасних) передбачений спойлер, який забезпечує краще прилягання до скла на високих швидкостях, використовуючи для цього силу зустрічного потоку повітря. Крім того, такі "двірники" вважаються менш гучними.

Спеціальний спойлер забезпечує краще прилягання щітки до скла на високих швидкостях bosch.com

Існують спеціальні зимові щітки, які затягнуті в спеціальний кожух, і навіть щітки з підігрівом. Але суворі морози в Україні трапляються настільки рідко, що купувати окремі комплекти щіток на холодний сезон – не найбільш виправданий крок. Тим паче, що й ціна таких "двірників" істотно вища, як порівняти зі звичайними.

Ціна запитання?

Вартість щіток склоочисників від різних виробників може відрізнятися в кілька разів! Насамперед увагу варто звертати на якість і властивості гуми: дешева дубіє на морозі, кришиться і тріскається, дорога відрізняється хорошою еластичністю і стійкістю до перепадів температур, а також впливу хімічних реагентів в складі "незамерзайки".

Щітки вимагають догляду і контролю за їх станом newspress.co.uk

Як продовжити термін служби щіток

Періодично щітки потрібно знімати і промивати теплою водою з милом. Це впливає як на якість очищення, так і на термін служби шарнірних з'єднань, якщо ви користуєтеся каркасними щітками.

Шарнірні з'єднання потрібно періодично чистити від іржі й змащувати.

Не намагайтеся зішкребти лід, намерзлий сніг або іній зі скла за допомогою "двірників"! Це може призвести до пошкодження робочого краю гумки і швидкого виходу з ладу.

Зіскрібаючи "двірниками" лід, сніг та іній ви можете пошкодити робочий крам гумки bosch.com

Не ставте щітки більшої довжини, ніж це рекомендовано виробником. Чим більша довжина, тим менша сила прилягання щітки до скла.

Періодично поліруйте лобове скло вашого авто. За наявності подряпин і відколів навіть нові щітки можуть працювати погано.

Скло з тріщиною потрібно міняти, не чекаючи повернення техогляду.

Підготовлено за матеріалами компанії Bosch

Як писав раніше OBOZREVATEL, в Україні мають намір повернути техогляд.

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