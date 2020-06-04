До відмови: автомобілі змусили працювати без оливи
Мет Вотсон із Carwow перевірив, як довго здатний працювати автомобіль, в двигуні якого немає оливи та охолоджувальної рідини. Експеримент показали на відео.
Варто зазначити, що технічні рідини і мастильні матеріали життєво необхідні будь-якій машині з двигуном внутрішнього згоряння. Не варто навіть замислюватися про те, щоб повторити подібне зі своїм автомобілем – наслідки можуть бути фатальними для систем транспортного засобу.
В експерименті брали участь досить старі вживані автомобілі, які в європейських країнах коштують кілька сотень євро. На відео перевірили роботу двигуна старої Honda Civic, Peugeot 206 і Ford Focus, яких у буквальному сенсі залишили без оливи.
Під час роботи на максимальних обертах двигун "Форд Фокус" почав видавати підозрілі звуки через 14 секунд і незабаром зламався. Peugeot протримався 47 секунд. Мотор "Хонда Сівік" працював без оливи та охолоджувальної рідини протягом 2 хвилин, але продовжив функціонувати на знижених обертах.
Щоб "убити" машину, довелося сісти за кермо і збільшити навантаження. В результаті машина відмовила майже через шість з половиною хвилин.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL показував на відео звалище з непотрібними електромобілями, яких просто викинули.