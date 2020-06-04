До відмови: автомобілі змусили працювати без оливи

Мет Вотсон із Carwow перевірив, як довго здатний працювати автомобіль, в двигуні якого немає оливи та охолоджувальної рідини. Експеримент показали на відео.

Варто зазначити, що технічні рідини і мастильні матеріали життєво необхідні будь-якій машині з двигуном внутрішнього згоряння. Не варто навіть замислюватися про те, щоб повторити подібне зі своїм автомобілем – наслідки можуть бути фатальними для систем транспортного засобу.

Старі машини змусили працювати без оливи та охолоджувальної рідини Скриншот відео

В експерименті брали участь досить старі вживані автомобілі, які в європейських країнах коштують кілька сотень євро. На відео перевірили роботу двигуна старої Honda Civic, Peugeot 206 і Ford Focus, яких у буквальному сенсі залишили без оливи.

Старі машини змусили працювати без оливи та охолоджувальної рідини Скриншот відео

Старі машини змусили працювати без оливи та охолоджувальної рідини Скриншот відео

Під час роботи на максимальних обертах двигун "Форд Фокус" почав видавати підозрілі звуки через 14 секунд і незабаром зламався. Peugeot протримався 47 секунд. Мотор "Хонда Сівік" працював без оливи та охолоджувальної рідини протягом 2 хвилин, але продовжив функціонувати на знижених обертах.

Щоб "убити" машину, довелося сісти за кермо і збільшити навантаження. В результаті машина відмовила майже через шість з половиною хвилин.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL показував на відео звалище з непотрібними електромобілями, яких просто викинули.