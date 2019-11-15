До "сотні" за 3,8 секунди: новий Audi S8 здивував своєю динамікою

Компанія Audi оприлюднила детальні технічні характеристики флагманського спортседана S8.

Про це повідомляє прес-служба німецького автовиробника. Спортивна версія Audi S8 була презентована влітку нинішнього року, але технічні характеристики автомобіля містили лише мінімальну інформацію. Тепер ситуація виправлена, і можна дізнатися всі подробиці про новинку.

Audi S8 audi.de

Новинка відрізняється від звичайного A8 індивідуальним аеродинамічним обвісом, витонченими 21-дюймовими легкосплавними дисками, "квартетом" хромованих патрубків вихлопної системи і фірмовим декором.

Audi S8 audi.de

Салон багато оброблений алюмінієм, шкірою і карбоновими встакі. Крісла забезпечені безліччю електрорегулювань, а в якості опції пропонуються функції вентиляції і масажу.

Головним достоїнством Audi S8 є 4-літровий бензиновий V8 TFSI з двома турбінами. З їх допомогою вдалося довести потужність до 571 к.с., а максимальний обертовий момент досягає солідної величини в 800 Нм. Вся ця міць відправляється до всіх ведучих коліс за допомогою 8-ступеневої АКП.

Салон Audi S8богато оброблений алюмінієм, шкірою і карбоновими встакі. Крісла забезпечені безліччю електрорегулювань, а в якості опції пропонуються функції вентиляції і масажу audi.de

Для поліпшення динаміки розгону і зниження витрати палива S8 отримав допоміжний стартер-генератор, який живиться від 48-вольтової електромережі. Він не тільки використовується в якості системи старт-стоп, але і допомагає при розгоні. Крім того, електроніка дозволяє відключати ДВС на високих швидкостях, що дозволяє економити 0,8 л/100 км шляху.

Audi S8 audi.de

Розгін до першої "сотні" у Audi S8 займає всього 3,8 секунди, що на 0,6 с менше, ніж потрібно родинному A8 з 460-сильним V8. Максимальна швидкість обох седанів обмежена електронікою на позначці 250 км/год.

Audi S8 S8 має свого арсеналі пневмоподвеску, активний задній диференціал і повнокероване шасі audi.de

В "базової" комплектації S8 має свого арсеналі пневмоподвеску, активний задній диференціал і повнокероване шасі. За доплату можна замовити карбонокерамічні гальмівні механізми, кілька варіантів головний світлотехніки, проекційний дисплей і стайлінг-пакети, що дозволяють максимально персоналізувати авто.

Audi S8 audi.de

Спортивний седан Audi S8 буде конкурувати в першу чергу з "земляками" BMW M760Li xDrive (585 к.с., 0-100 км/год – 3,8 с) і Mercedes-AMG S 63 4MATIC + (612 к.с., 0-100 км/год – 3,5 с).

BMW M760Li xDrive bmw.de

Mercedes-AMG S 63 4MATIC + mercedes.de

Ціна новинки в Європі становитиме 140 тисяч євро. Очікується, що на деяких ринках S8 буде доступний в подовженої на 130 мм версії S8 Long.

Як раніше писав OBOZREVATEL, компанія Mercedes-Benz готує новий S-Class.

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