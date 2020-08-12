До 60-річчя E-type компанія Jaguar випустить 12 колекційних авто
У березні майбутнього року компанія Jaguar відзначатиме 60-річчя культової моделі E-type. З нагоди ювілею буде виготовлено 6 купе і 6 родстерів моделі. Про це повідомляє прес-служба виробника.
Фірмове підрозділ Jaguar Classic виготовить для заможних колекціонерів і шанувальників марки 6 пар Jaguar E-type 60 Edition. Вони присвячені презентаційним моделям з номерними знаками 9600 HP і 77 RW, які дебютували на Женевському автошоу в березні 1961 року.
Версія 9600 HP – 3,8-літровий купе кольору Opalescent Gunmetal Grey – став одним з двох E-type, представлених запрошеним гостям на площі Parc des Eaux Vives в Женеві. У ніч перед презентацією менеджер зі зв'язків з громадськістю Боб Беррі приїхав до Швейцарії з Ковентрі, щоб провести тестові заїзди.
Після успішної прем'єри купе в керівництві компанії відправили в Женеву ще одну машину – 77 RW. За кермом новинки був Норман Девіс – інженеру з тестування та розробок Jaguar. 3,8-літровий родстер кольору British Racing Green за ніч подолав відстань від Ковентрі до Женеви. У дні роботи виставки обидва автомобілі використовувалися в тест-драйвах для журналістів.
Кожен з 12-ти E-type 60, створених майстрами Jaguar Classic Works в Ворвікшир, отримав оригінальний 3,8-літровий мотор 60-х років, а їх специфікація буде повністю відповідати виставковим зразкам. Єдиною відмінністю ювілейних примірників стане унікальні кольори. У 9600 HP – це Flat Out Grey, а у 77 RW – Drop Everything Green.
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Завдяки своєму ефектному дизайну E-type зайняв гідне місце в експозиції Музею сучасного мистецтва. Серед власників цієї моделі були такі відомі особистості, як Бріжит Бардо, Тоні Кертіс, Стів Маккуїн, Рой Орбісон, Френк Сінатра, Джордж Харрісон, Брітт Екланд та ін.
За словами директора Jaguar Classic Дена Пінка, сьогодні легендарний Jaguar E-type виглядає також привабливо, як і 60 років тому. "Колекція E-type 60 – це данина шанувальникам моделі, визнання спадщини і досягнень команди, яка створила авто. Зараз спадкоємці тієї команди також працюють в Jaguar Classic, відновлюючи класичні моделі і зберігаючи їх справжній характер для майбутніх поколінь", – коментує Ден Пінк.
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