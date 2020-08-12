До 60-річчя E-type компанія Jaguar випустить 12 колекційних авто

У березні майбутнього року компанія Jaguar відзначатиме 60-річчя культової моделі E-type. З нагоди ювілею буде виготовлено 6 купе і 6 родстерів моделі. Про це повідомляє прес-служба виробника.

Jaguar E-type 60 Edition. фото: jaguar.com

Фірмове підрозділ Jaguar Classic виготовить для заможних колекціонерів і шанувальників марки 6 пар Jaguar E-type 60 Edition. Вони присвячені презентаційним моделям з номерними знаками 9600 HP і 77 RW, які дебютували на Женевському автошоу в березні 1961 року.

Jaguar E-type в Женеві в 1961 році. фото: jaguar.com

Версія 9600 HP – 3,8-літровий купе кольору Opalescent Gunmetal Grey – став одним з двох E-type, представлених запрошеним гостям на площі Parc des Eaux Vives в Женеві. У ніч перед презентацією менеджер зі зв'язків з громадськістю Боб Беррі приїхав до Швейцарії з Ковентрі, щоб провести тестові заїзди.

Jaguar E-type в Женеві в 1961 році. фото: jaguar.com

Після успішної прем'єри купе в керівництві компанії відправили в Женеву ще одну машину – 77 RW. За кермом новинки був Норман Девіс – інженеру з тестування та розробок Jaguar. 3,8-літровий родстер кольору British Racing Green за ніч подолав відстань від Ковентрі до Женеви. У дні роботи виставки обидва автомобілі використовувалися в тест-драйвах для журналістів.

Jaguar E-type в Женеві в 1961 році. фото: jaguar.com

Кожен з 12-ти E-type 60, створених майстрами Jaguar Classic Works в Ворвікшир, отримав оригінальний 3,8-літровий мотор 60-х років, а їх специфікація буде повністю відповідати виставковим зразкам. Єдиною відмінністю ювілейних примірників стане унікальні кольори. У 9600 HP – це Flat Out Grey, а у 77 RW – Drop Everything Green.

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Завдяки своєму ефектному дизайну E-type зайняв гідне місце в експозиції Музею сучасного мистецтва. Серед власників цієї моделі були такі відомі особистості, як Бріжит Бардо, Тоні Кертіс, Стів Маккуїн, Рой Орбісон, Френк Сінатра, Джордж Харрісон, Брітт Екланд та ін.

Jaguar E-type в Женеві в 1961 році. фото: jaguar.com

За словами директора Jaguar Classic Дена Пінка, сьогодні легендарний Jaguar E-type виглядає також привабливо, як і 60 років тому. "Колекція E-type 60 – це данина шанувальникам моделі, визнання спадщини і досягнень команди, яка створила авто. Зараз спадкоємці тієї команди також працюють в Jaguar Classic, відновлюючи класичні моделі і зберігаючи їх справжній характер для майбутніх поколінь", – коментує Ден Пінк.

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