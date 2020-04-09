Дніпропетровський автозавод: чому про нього мало хто чув

В Україні найбільш відомі два автомобільні заводи – ЛуАЗ і ЗАЗ (з місцем розташування в Луцьку та Запоріжжі відповідно). Однак мало хто знає, що колись свій автозавод існував і в Дніпропетровську (нинішне Дніпро).

Про те, що раніше був такий завод, нагадала Facebook-спільнота Українські автомобілі. На сторінці було опубліковано фото "робочих моментів" цього підприємства, в коментарі до якого була коротко викладена його історія.

Будівельні роботи в цеху шасі Дніпропетровського автозаводу. Березень 1946 року facebook.com/ukrainiancars

Дніпропетровський автозавод (ДАЗ) почав свою роботу в 1946 році. Перші дві машини він випустив у грудні – це були вантажівки ЗіС-5. Крім того, тут налагодили випуск автокранів К-31 на базі ЗіС-5, розроблені 3- і 5-тонні гідравлічні автонавантажувачі моделей 4000 і 4001, а також розроблені і зібрані досвідчені зразки вантажівки ДАЗ-150 Українець, уніфіковані з ЗІС-150. Нарешті, тут був створений тривісний автомобіль-амфібія ДАЗ-485.

Можливо, ДАЗ отримав би таку саму славу, як ЛуАЗ і ЗАЗ, однак його історія в якості автомобільного підприємства закінчилася уже через 5 років, в травні 1951 року. Тоді підприємство перекваліфікували на випуск балістичних ракет: виробництво автонавантажувачів 4000 і 4001 освоїли на Львівському заводі, а ДАЗ-485 вирушив у виробництво під маркою БАЗ (його випуск налагодили для потреб Міноборони СРСР). Автокрани ж виробляли вже на Дрогобицькому заводі автомобільних кранів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Україні досі активно експлуатуються старі автобуси ЛАЗ.