Для Toyota Camry зробили іржавий кузов та колісні арки з номерних знаків

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
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4,6 т.
Для Toyota Camry зробили іржавий кузов та колісні арки з номерних знаків

Американські тюнери втілили в життя незвичайний проект "рет-род" на базі Toyota Camry початку 90-х років (седана серії XV10). Автомобілю надали постапокаліптичний зовнішній вигляд, завдяки чому його навмисно "зістарили".

Як пише Carscoops, машина має ряд зовнішніх особливостей. Головна з них – кузов, який покрили іржею. Крім того, "Тойоту" забезпечили розширеними колісними арками і спойлером на кришці багажника, виготовлених зі старих номерних знаків різних штатів.

Незвичайний тюнінг Toyota Camry.

Довершують страхітливу картину фари з ізоляційною стрічкою, вихлоп, що стирчить просто з капота, частина вирізаної даху і відсутність всіх стекол, крім лобового.

Незвичайний тюнінг Toyota Camry.
Незвичайний тюнінг Toyota Camry.

А ось технічно "Кемрі" перебуває в ідеальному стані. Зовні на це в якійсь мірі вказують нові колеса і свіжі бампери.

Незвичайний тюнінг Toyota Camry.
Незвичайний тюнінг Toyota Camry.
Незвичайний тюнінг Toyota Camry.

Належить незвичайний седан жителю Джорджтауна, штат Індіана, Остіну Лі.

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