Для електромобілів створили батарею, яка не вбивається

Китайський автогігант BYD давно випускає електромобілі, але цього разу він "копнув глибше". Компанія створила для розеткових авто батарею, яка відрізняється колосальною безпекою і володіє високою щільністю енергії.

Розробка отримала назву Blade Battery, вона відноситься до класу літієво-залізофосфатні акумулятров (LFP). Особливість цієї батареї полягає в тому, що вона не боїться ні пожежі, ні перегріву, ні удару, ні пробиття. Таким чином, якщо станеться ДТП, електромобіль, який буде оснащений такою АКБ, має набагато менший шанс спалахнути.

Саме так виглядає Blade Battery byd.com

Надійність Blade Battery вже підтвердили випробування: наприклад, в тесті на проникнення цвяха нова батарея досягла температури поверхні тільки від 30 до 60 градусів за Цельсієм, в той час як традиційна літій-іонна батарея нагрілася до 500 градусів. Більш того, навіть при нагріванні у печі при температурі 300 градусів Цельсія і перезарядка в 260% не привели до вибуху або пожежі батареї. Не зламали нову АКБ й різні згинання та тиск під пресом.

Крім особливої хімії і корпусу захисту, BYD Blade Battery отримала ще й нову схему пакування (як кажуть в компанії, вони оптимізували структуру АКБ), завдяки якій її об'ємна щільність енергії (корисне використання простору) виявилася на 50% вищою, ніж у звичайних акумуляторів.

BYD Han EV - перше авто, яке отримало нову АКБ byd.com

Першою моделлю електромобіля, яка виїде на дороги з новим акумулятором, стане електричний седан BYD Han EV, його вихід на ринок запланований на червень. У топової версії цей автомобіль буде прискорюватися 0 до 100 км/год за 3,9 секунди і проїжджати на одному заряді 605 км. Судячи з характеристик, ця модель мітить в конкуренти Tesla Model S.

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