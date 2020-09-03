Дизельний VW Passat завівся після 17 років гниття під відкритим небом

Естонський майстер з "повернення до життя" старих занедбаних автомобілів, автор YouTube-каналу Flexiny показав, як йому вдалося завести дизельний універсал Volkswagen Passat B3 1991 року. Останні 17 років автомобіль стояв на вулиці і просто іржавів.

Протягом довгих років ця машина піддавалася найсильнішому впливу довквілля: дощ, спека, мороз і тд. Будь-які відкладення автомобіль вбирав в себе і, тим самим, все більше приходив у непридатність (щоб подивитися відео, досколльте до кінця новини).

Дизельний універсал завели після того, як він іржавів 17 років під відкритим небом. Скріншот відео

В кінцевому рахунку, дійшло до того, що Passat став перебувати в жалюгідному стані. Все було дуже брудне – зовні, всередині і під капотом. Деталі двигуна, здавалося б, з'їла корозія. Проте, за неї вирішили взятися.

Дизельний універсал завели після того, як він іржавів 17 років під відкритим небом. Скріншот відео

Спочатку машину витягли на відкриту площадку за допомогою трактора, хоча не без проблем – виявилося, що задні колеса заблокувалися, швидше за все, через іржаве стоянкове гальмо. Потім естонець, який має досвід реанімації подібних реліквій, виконав всі правильні процедури перед спробою запустити двигун. Однак мотор виявився впертим – все було занадто іржавим і "висушені". Але, врешті-решт, цей VW Passat B3 1.6 TD воскрес із мертвих, і його серце знову забилося.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що аналогічним чином вдалося повернути до життя легендарний Mercerdes W124.