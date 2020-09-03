Дизельний VW Passat завівся після 17 років гниття під відкритим небом
Естонський майстер з "повернення до життя" старих занедбаних автомобілів, автор YouTube-каналу Flexiny показав, як йому вдалося завести дизельний універсал Volkswagen Passat B3 1991 року. Останні 17 років автомобіль стояв на вулиці і просто іржавів.
Протягом довгих років ця машина піддавалася найсильнішому впливу довквілля: дощ, спека, мороз і тд. Будь-які відкладення автомобіль вбирав в себе і, тим самим, все більше приходив у непридатність (щоб подивитися відео, досколльте до кінця новини).
В кінцевому рахунку, дійшло до того, що Passat став перебувати в жалюгідному стані. Все було дуже брудне – зовні, всередині і під капотом. Деталі двигуна, здавалося б, з'їла корозія. Проте, за неї вирішили взятися.
Спочатку машину витягли на відкриту площадку за допомогою трактора, хоча не без проблем – виявилося, що задні колеса заблокувалися, швидше за все, через іржаве стоянкове гальмо. Потім естонець, який має досвід реанімації подібних реліквій, виконав всі правильні процедури перед спробою запустити двигун. Однак мотор виявився впертим – все було занадто іржавим і "висушені". Але, врешті-решт, цей VW Passat B3 1.6 TD воскрес із мертвих, і його серце знову забилося.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що аналогічним чином вдалося повернути до життя легендарний Mercerdes W124.