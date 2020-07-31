Дизельний Mercedes W124 завівся після 16 років простою на вулиці

Дизельні Mercedes-Benz минулого століття давно здобули славу супер надійних авто. Двигуни таких машин безвідмовні, а якщо і виходять з ладу, то найчастіше легко піддаються ремонту.

А в деяких випадках "мерсовські" дизелі не здаються навіть тоді, коли, здавалося б, саму машині пора на звалище. Яскравий тому приклад – Mercedes-Benz W124 200D 1988 року, який знайшов YouTube-блогер Flexiny.

Mercerdes W124, який 16 років простояв під відкритим небом. Скріншот відео

Даний автомобіль протягом 16 років перебував у занедбаному стані на вулиці. За цей час седан майже залишився без ЛКП, поржавів в "проблемних" місцях, покрився сухим листям та навіть обріс мохом. А ось мотор виявився в куди кращому стані, ніж можна було очікувати.

Більшість елементів двигуна перебували в хорошому стані, зокрема, і картер. Двигун почистили від сміття, потім перевірили на працездатність основні системи (включаючи привід, рівень масла) і встановили нову батарею, після чого спробували завести. З першої спроби серце W124 запустити не вдалося, але після того, як старий ремінь ГРМ замінили на новий, а в розширювальний бачок залили свіжу охолоджуючу рідину, все вийшло. З першого разу!

Двигун Mercedes W124 в занедбаному стані. Скріншот відео

Причому вся операція проходила не на СТО, а прямо на місці за допомогою підручних засобів. Було б непогано також перевірити працездатність коробку передач, але в будь-якому випадку над відновленням машини потрібно попрацювати – хоча б тому, що двигун все ж потребує додаткового ремонту, незважаючи на те, що виявився живим.

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