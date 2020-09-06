Дизельний двигун розірвало після 8 хвилин роботи на максимумі

YouTube-канал KT3406E, який спеціалізується на проведенні різних експериментах з транспортною технікою, вирішив показати, що станеться, якщо дизельний двигун буде працювати на максимальних навантаженнях тривалий час.

Для втілення свого задуму блогери взяли старий сідельний тягач GMC 1970-х років випуску, оснащений мотором Detroit Diesel 8V71. Цікаво, що до експерименту автомобіль не заводили цілих 12 років (щоб подивитися відео, досколльте до кінця новини).

Вантажівку спеціально знерухомили шляхом зняття передньої осі і моста. Після цього двигун розігнали до 4500 об / хв, вдавивши педаль газу в підлогу.

Якийсь час мотор працював без перебоїв, але потім з нього почав йти чорний густий дим, а на 8-й хвилині інтенсивної роботи він загорівся яскравим полум'ям.

Пошкодження двигуна після експерименту. Скріншот відео

Після цього ютубери розібрали мотор і встановили пошкодження. Виявилося, що у нього вийшли з ладу кілька клапанів і один поршень, тоді як циліндри вкрилися подряпинами. А от інші сім з восьми поршнів, а також колінчастий вал, на подив, не отримали жодних пошкоджень.

Даний експеримент наочно показує, наскільки можуть бути небезпечні старі дизельні авто, особливо зі зношеними ущільнювачами – якщо масло потрапить в камеру згоряння, воно може спалахнути. Щоб цього не допустити, двигун потрібно позбавити палива або повітря.

Розгін і момент загоряння:

Наслідки для двигуна:

Раніше OBOZREVATEL розповідав про переваги старих автомобілів перед новими.

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