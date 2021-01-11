Дизайнер показав проєкт позашляхового мінівена на базі Wrangler

Проєкт позашляхового мінівена Vangler презентував відомий дизайнер Самір Садиков.

Ілюстрації оригінального всюдихода він опублікував на персональній сторінці в Instagram. За основу для свого віртуального проєкту Самір вибрав культову модель Jeep, звідси і назва, утворена від англійських Van та Wrangler.

Ілюстрації оригінального всюдихода Самір Садиков опублікував на персональній сторінці у соцмережі instagram.com/samirscustoms

За ідеєю творця, Vangler є просторим позашляховим мінівеном із трьома рядами сидінь та можливістю швидко перетворити його у прогулянкове баггі для всієї родини, замінивши штатні двері на полегшені каркаси.

За основу для свого віртуального проєкту Самір вибрав культову модель Jeep instagram.com/samirscustoms

Компонування вагонного типу дає можливість не тільки збільшити внутрішній простір, а й розмістити на даху великий експедиційний багажник або, наприклад, намет. Час від часу окремі ентузіасти пробують свої сили із переробки повнопривідних фургонів на машини для активного відпочинку, як, наприклад, ентузіасти UAZ із Росії або Нідерландів. Про ці проєкти, втілені в металі, ми неодноразово розповідали.

Вагонна компоновка дозволяє не тільки збільшити внутрішній простір, а й розмістити на даху великий багажник instagram.com/samirscustoms

А ось у компанії Jeep не стали експериментувати з компоновкою, а просто подовжили колісну базу на моделі Grand Cherokee та додали у салон кілька додаткових крісел.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Jeep презентувала ювілейну версію пікапа Gladiator, а також розширила сімейство всюдиходів Wrangler версією з мотором V8.