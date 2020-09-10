Дизайнер Louis Vuitton створив незвичайний Mercedes G-class

Дизайнер брендів Off-White і Louis Vuitton Вірджіл Абло попрацював над Mercedes G-class, після чого брутальний позашляховик перетворився на гоночний болід в ретро-стилі.

За інформацією Carscoops, проєкт відображає погляд на майбутню автомобільну розкіш. Хай там як, оформлення машини вийшло досить спартанським.

Дизайнер Off-White придумав незвичайне покриття для кузова. Фото: Mercedes-Benz

Підвіску замінили, встановили великі колеса з незвичайними дисками на гоночній гумі, арки розширили, додали новий обвіс. Ручки дверей замінили тканинними петлями.

Кузов виглядає незавершеним – дизайнер зробив так навмисне. Якісь ділянки заштукатурені, десь відшліфована фарба. Таке покриття являє собою скоріше процес, а не відображає кінцевий результат. Це підкреслює цінність та чарівну недосконалість ручної роботи.

Позашляховик Mercedes отримав гоночні колеса. Фото: Mercedes-Benz

У салоні від колишнього шику Mercedes G-class нічого не залишилося. Шкіряне оздоблення і численні монітори замінили спортивними кріслами і аналоговими приладами класичного дизайну. У той же час світлі кольори виглядають досить ошатно.

Транспортний засіб в першу чергу є предметом мистецтва і не буде виставлений на продаж.

Салон Mercedes G-class повністю змінили. Фото: Mercedes-Benz

Нагадаємо, OBOZREVATEL нещодавно показував ексклюзивний Mercedes за 6 мільйонів гривень, який знайшли в Україні.

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