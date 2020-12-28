Дизайнер Кендрім Такі з Албанії готує суперкар

Дизайнер Кендрім Такі та заснована ним фірма Arrera Automobili претендують на звання творців першого албанського суперкара.

Про це повідомляє порталMotor1. Новинка, яка отримала назву Illyrian Pure Sport, поки існує лише у вигляді комп'ютерних рендерів, але для його створення талановитий дизайнер заснував свою фірму та зібрав групу однодумців.

Кендрім Такі та заснована ним Arrera Automobili претендують на звання творців першого албанського суперкара motor1.com

В основі конструкції буде лежати карбоновий монокок, а кузовні панелі буде виготовлені з карбонового волокна. За своєю стилістикою автомобіль нагадує аналогічні творіння італійських Ferrari та Lamborghini.

В основі конструкції буде лежати карбоновий монокок motor1.com

Крім дизайну, Кендрім Такі також поділився інформацією про технічні характеристики майбутньої моделі. Зокрема, у рух суперкар буде приводити добре відомий та часто використовуваний іншими виробниками дрібносерійних спортивних автомобілів двигун концерну General Motors

Кузов Illyrian Pure Sport буде виготовлений з вуглепластика motor1.com

Цей 6,2-літровий мотор LT2 V8 отримає дві турбіни, завдяки яким потужність сягатиме 850 к.с. До всіх чотирьох ведучих коліс крутний момент передаватиметься за допомогою 8-ступіневою роботизованою коробкою передач Tremec з двома зчепленнями.

Illyrian Pure Sport отримає 6,2-літровий V8 потужністю 850 к.с. та повний привід motor1.com

Очікується, що Illyrian Pure Sport зможе розвивати швидкість до 375 км/год, а на розгін до першої "сотні" купе буде потрібно 2,7 секунди. Як скоро ми зможемо побачити втілення ідеї Кендріма Такі у реальність, сказати складно, але як казав великий Лао-цзи, "навіть шлях у тисячу лі починається з першого кроку".

Очікується що Illyrian Pure Sport зможе розвивати швидкість до 375 км/год motor1.com

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