Можливий дизайн Renault Grand Duster розсекретили до презентації

Obozrevatel Новини 12:39, 3.02.2021 Оновлено: 12:51, 3.02.2021

Французька дизайн-студія KDesign показала можливий вигляд майбутнього Renault Grand Duster. Для його основи вони підібрали прототип майбутнього кросовера Dacia Bigster, який був презентований декілька тижнів тому.

На презентації Bigster заявили, що розмірами він буде подібний до Skoda Kodiaq та Nissan X-Trail. Відповідно можемо зробити висновок, що майбутній Duster буде схожих розмірів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

У KDesign вважають, що авто від Renault візуально також буде подібне на Bigster, але з декількома відмінностями. Його радіаторна решітка буде як в Koleos, фари нагадуватимуть такі, як у сучасних Volvo, а бампер буде в дусі Duster.

В основі Renault Grand Duster та Dacia Bigster буде платформа CMF-B, яку також використовують Logan і Sandero. Також передбачається, що новинка матиме щонайменше одну гібридну версію та декілька бензинових.

Зовні Renault Grand Duster буде подібним до Dacia Bigster
KDesign

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Renault припинить випускати популярну міську модель Twingo. Генеральний директор компанії Лука де Мео вважає, що малолітражки з двигунами внутрішнього згоряння зникнуть через європейські стандарти. Натомість у лінійці нового покоління автомобіль замінить прототип Renault 5.

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