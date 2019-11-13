Дизайн Hyundai Tucson 2020 показали в деталях

Hyundai Tucson 2020 модельного року перебуває на стадії дорожніх випробувань. Для підігріву інтересу компанія показала прототип Hyundai Vision T.

Як стало відомо OBOZREVATEL, новинка оснащена плагін-гібридною силовою установкою. Двигун внутрішнього згоряння працює щонайменше з одним електромотором, який можна заряджати від мережі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Головна фішка Hyundai Vision T – ефектна світлотехніка motor1.com

Про характеристики даних немає. Вони стануть відомі після прем'єри автомобіля наступного тижня в рамках автошоу в Лос-Анджелесі. Цікаво, що виробник не називає Vision T передвісником нового Tucson.

Новини Новий Hyundai Tucson спіймали на фото

Власне, в компанії взагалі майже нічого не говорять про цей прототип. Але компактні габарити і буква Т в назві точно дають зрозуміти, що схожий вигляд матиме й новий Туксон 2020.

Hyundai Tucson 2020 отримає більш динамічний силует, порівнюючи з актуальною моделлю motor1.com

Hyundai Tucson 2019 hyundai.com

Незважаючи на офіційний статус концепту, новий кросовер Hyundai має вигляд не дуже футуристичний. Звісно, серійний автомобіль отримає не таку низьку лінію даху і колеса меншого розміру, проте загальні пропорції і силует загалом збережуться у виробничих зразках.

Новий Туксон отримає незвичайні фари і стильну зовнішність motor1.com

Hyundai Tucson 2019 hyundai.com

Окремої уваги заслуговують колісні арки майже квадратної форми та рельєфні виштамповування з боків кузова. Передні фари візуально об'єднані з решіткою, а задні ліхтарі являють собою цільну горизонтальну смужку.

Серійний Hyundai Tucson 2020 може отримати схожі задні ліхтарі motor1.com

Безліч із цих елементів напевно отримає і кросовер Hyundai Tucson 2020. Показово, що завдяки новому дизайну модель наступної генерації значно звідрізнятиметься від попередника.

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