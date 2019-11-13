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13 листопада • оновлено в 12:09
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Дизайн Hyundai Tucson 2020 показали в деталях

2.6т
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Hyundai Tucson 2020 модельного року перебуває на стадії дорожніх випробувань. Для підігріву інтересу компанія показала прототип Hyundai Vision T.

Як стало відомо OBOZREVATEL, новинка оснащена плагін-гібридною силовою установкою. Двигун внутрішнього згоряння працює щонайменше з одним електромотором, який можна заряджати від мережі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Головна фішка Hyundai Vision T – ефектна світлотехніка

Головна фішка Hyundai Vision T – ефектна світлотехніка

motor1.com

Про характеристики даних немає. Вони стануть відомі після прем'єри автомобіля наступного тижня в рамках автошоу в Лос-Анджелесі. Цікаво, що виробник не називає Vision T передвісником нового Tucson.

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Новий Hyundai Tucson спіймали на фото

Власне, в компанії взагалі майже нічого не говорять про цей прототип. Але компактні габарити і буква Т в назві точно дають зрозуміти, що схожий вигляд матиме й новий Туксон 2020.

Hyundai Tucson 2020 отримає більш динамічний силует, порівнюючи з актуальною моделлю

Hyundai Tucson 2020 отримає більш динамічний силует, порівнюючи з актуальною моделлю

motor1.com

Hyundai Tucson 2019

Hyundai Tucson 2019

hyundai.com

Незважаючи на офіційний статус концепту, новий кросовер Hyundai має вигляд не дуже футуристичний. Звісно, серійний автомобіль отримає не таку низьку лінію даху і колеса меншого розміру, проте загальні пропорції і силует загалом збережуться у виробничих зразках.

Новий Туксон отримає незвичайні фари і стильну зовнішність

Новий Туксон отримає незвичайні фари і стильну зовнішність

motor1.com

Hyundai Tucson 2019

Hyundai Tucson 2019

hyundai.com

Окремої уваги заслуговують колісні арки майже квадратної форми та рельєфні виштамповування з боків кузова. Передні фари візуально об'єднані з решіткою, а задні ліхтарі являють собою цільну горизонтальну смужку.

Серійний Hyundai Tucson 2020 може отримати схожі задні ліхтарі

Серійний Hyundai Tucson 2020 може отримати схожі задні ліхтарі

motor1.com

Безліч із цих елементів напевно отримає і кросовер Hyundai Tucson 2020. Показово, що завдяки новому дизайну модель наступної генерації значно звідрізнятиметься від попередника.

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Тема
Новини автосвіту
Теги
авто кросовер гібрид Hyundai новини
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