Дизайн Hyundai Tucson 2020 показали в деталях

Hyundai Tucson 2020 модельного року перебуває на стадії дорожніх випробувань. Для підігріву інтересу компанія показала прототип Hyundai Vision T.
Як стало відомо OBOZREVATEL, новинка оснащена плагін-гібридною силовою установкою. Двигун внутрішнього згоряння працює щонайменше з одним електромотором, який можна заряджати від мережі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Головна фішка Hyundai Vision T – ефектна світлотехніка
motor1.com
Про характеристики даних немає. Вони стануть відомі після прем'єри автомобіля наступного тижня в рамках автошоу в Лос-Анджелесі. Цікаво, що виробник не називає Vision T передвісником нового Tucson.
Власне, в компанії взагалі майже нічого не говорять про цей прототип. Але компактні габарити і буква Т в назві точно дають зрозуміти, що схожий вигляд матиме й новий Туксон 2020.
Hyundai Tucson 2020 отримає більш динамічний силует, порівнюючи з актуальною моделлю
motor1.com
Hyundai Tucson 2019
hyundai.com
Незважаючи на офіційний статус концепту, новий кросовер Hyundai має вигляд не дуже футуристичний. Звісно, серійний автомобіль отримає не таку низьку лінію даху і колеса меншого розміру, проте загальні пропорції і силует загалом збережуться у виробничих зразках.
Новий Туксон отримає незвичайні фари і стильну зовнішність
motor1.com
Hyundai Tucson 2019
hyundai.com
Окремої уваги заслуговують колісні арки майже квадратної форми та рельєфні виштамповування з боків кузова. Передні фари візуально об'єднані з решіткою, а задні ліхтарі являють собою цільну горизонтальну смужку.
Серійний Hyundai Tucson 2020 може отримати схожі задні ліхтарі
motor1.com
Безліч із цих елементів напевно отримає і кросовер Hyundai Tucson 2020. Показово, що завдяки новому дизайну модель наступної генерації значно звідрізнятиметься від попередника.
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