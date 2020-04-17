Дивовижний дизайн: Mazda 6 2022 року показали на фото

Новина про перехід нової Mazda 6 2022 на задньопривідну платформу, яку розроблять спільно з Toyota, здивувала всіх. Прийшов час побачити новий японський седан.

На даний момент жодних подробиць про дизайн машини немає, тому залишається лише здогадуватися про те, як виглядатиме модель, яка стане більшою, отримає нові пропорції та задній привід, а також перетвориться на більш преміальний автомобіль. Художники вже демонструють свої варіанти.

Нова Mazda 6 2022 може виглядати схожим чином kolesa.ru

Судячи з перших зображень, передня решітка стане ще більшою, а фари будуть займати меншу площу і витягнуться по горизонталі. Бампер отримає стильний широкий повітрозабірник, а в якості декору будуть використані великі хромовані елементи.

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В цілому, якщо говорити про такий варіант дизайну передньої частини, то зовнішність вийшла доволі простою і здається лише еволюцією актуального седану Мазда 6. Впевнені, японський виробник зуміє в результаті здивувати нас набагато сильніше, як це буває з кожною новою моделлю компанії.

Нова Mazda 6 2022 може виглядати схожим чином kolesa.ru

У дизайні помітний вплив Mazda MX-5 mazda.com

Корма нової Шістки вийшла набагато виразнішою. Задні ліхтарі в стилі концепту Vision Coupe 2017 року також нагадують рішення спортивного родстера Mazda MX-5. Це говорить про більш спортивний напрям в розвитку нової Mazda 6, що дуже добре поєднується із задньопривідною трансмісією.

Актуальне, третє покоління Мазда 6 mazda.com

Актуальне, третє покоління Мазда 6 mazda.com

Toyota Crown bestcarweb.jp

Крім озвучених технічних змін і збільшених розмірів (пов'язаних з платформою Toyota Crown, на базі якої, швидше за все, і побудують Mazda 6), новинка отримає потужний шестициліндровий двигун.

Mazda Vision Coupe 2017 mazda.com

Mazda Vision Coupe 2017 mazda.com

Як розповідав OBOZREVATEL, в Mazda вирішили відійти від теми електромобілів, щоб запропонувати альтернативну технологію.

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