Дивовижний автомобіль-літак продають за 5 мільйонів

Невеликий літак протягом 12 років перетворювали в автомобіль, який називається Limo-Jet. У салоні може поміститися 18 чоловік, а в рух його приводить потужний двигун V8.

Головне, що на цьому автомобілі дозволено пересуватися дорогами загального користування! Як його творцям вдалося оформити відповідну документацію – невідомо. Однак ми бачимо необхідні дозвільні елементи на зразок зовнішніх дзеркал, фар і накритих нерухомими деталями коліс.

Limo-Jet – літак, який перетворили на автомобіль mecum.com

Тепер цей автомобіль, який правильніше буде називати дорожнім літаком, виставляють на аукціон Mecum за $5 000 000. Величезна сума, проте і транспортний засіб вийшов без перебільшення унікальним!

Limo-Jet – літак, який перетворили на автомобіль mecum.com

Limo-Jet – літак, який перетворили на автомобіль mecum.com

Ви могли помітити, що в процесі модифікації цей червоний літак (напевно він спочатку був іншого кольору) позбувся крил. Отже, більше не літає. Але замість цього може швидко пересуватися твердою поверхнею завдяки V8 об'ємом понад 8 л потужністю 400 к.с.

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У салоні літака з'явився великий телевізор, м'які дивани, потужна аудіосистема та веселе підсвічування для створення святкової атмосфери, яка буде забезпечена новому власникові та його друзям.

Limo-Jet – літак, який перетворили на автомобіль mecum.com

Limo-Jet – літак, який перетворили на автомобіль mecum.com

Limo-Jet – літак, який перетворили на автомобіль mecum.com

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше повідомляв про стару 21-у Волгу, під капотом якої опинився американський V8.

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