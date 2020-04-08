Дивовижні наслідки зіткнення старої Волги з авто XXI століття. Фото

Старі автомобілі, які були випущені ще у минулому столітті, відомі своїми міцними кузовами. А про такі машини, як ГАЗ Волга, і зовсім говорять, що це – "танк на колесах".

Яскравий тому приклад – ДТП, яка нещодавно сталася у Києві. ГАЗ-24-10 1985 м.р. зіткнулася з Mada 3 першого покоління (2003-2009). Результат – стара радянська машина залишилася цілою (швидше за все, постраждав лише бампер), тоді як "японець" отримав досить істотні пошкодження передньої частини.

Зіткнення старої Волги і Мазда 3 facebook.com/dtp.kiev.ua

Так, наслідки такої аварії з боку виглядають вражаюче, проте є одне "але". За роки розвитку автомобільної промисловості індустрія далеко зробила великий крок уперед у питанні підвищення пасивної безпеки – грубо кажучи, сучасні автомобілі роблять не такими міцними для того, щоб при ударі вони м'ялася, поглинали удар і, таким чином, людина отримувала мінімальні пошкодження. Крім того, передня частина автомобілів робиться з більш деформуються матеріалів і з більш деформирующейся конструкцією, оскільки найбільше зіткнень припадає саме на "фронт".

Проте, кузовам автомобілів минулого століття дійсно потрібно віддати належне – у деяких моделей вони і справді "непробивні" .Серед західних автомобілів також є приклади – це легендарний седан Volvo 240 (1974 м.р.). У 2018 році такий "шведський чемодан" зіткнувся в США з новим фастбека Kia Optima, і наслідки були схожим: старий Вольво відбувся лише мінімальними пошкодженнями заднього бампера, тоді як Кіа залишився без передньої частини.

Аварія за участю Volvo 240 і Kia Optima. Діло було ще у 2018-му mestmotor.se

Аварія за участю Volvo 240 і Kia Optima. Діло було ще у 2018-му mestmotor.se

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, всього менше ніж за тиждень відразу двоє американців залишилися без нових автомобілів. І Chevrolet Corvette C8, і BMW M5 2020 були розбиті на наступний день після покупки.

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