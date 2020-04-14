Дивну "Ниву" часів СРСР виявили в Америці
На американському сайті з продажу автомобілів Copart пропонують придбати радянську "Ниву".
Лот викликає багато запитань. Наприклад, вказується, що машина 1981 року хоча, якщо уважно придивитися до фото з VIN-кодом, видно, що автомобіль зробили в 1989 році.
Так як в США автомобілі "Нива" не поставлялися, передбачається, що автомобіль прибув до Каліфорнії з Канади, куди кілька років експортувалися радянські всюдиходи.
Бентежить наявність стандартної світлотехніки, в той час як машини для канадського ринку мали повністю помаранчеві ліхтарі спереду і червоні повторювачі повороту в задніх ліхтарях.
Крім того, судячи з фото, мотор також зазнав змін.
Машину перед продажем явно привели в порядок. У салоні встановили анатомічні передні крісла, більш пізню панель приладів і кермо.
Спереду на бампері розмістили лебідку, додали розширювачі колісних арок, додаткові фари, а замість штатних на авто встановили легкосплавні диски з позашляхової гумою.
Однак, судячи з одометру за 31 рік машина проїхала всього 11 тисяч км. Дивно, чи не так?
Продавці очікують виручити не менше 11 тисяч доларів, але поки остання ставка – $ 4450.
Як писав раніше OBOZREVATEL, в Великобританії "Волгу" з СРСР оцінили в Великобританії в 40 тисяч фунтів.