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14 квітня • оновлено в 16:59
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Дивну "Ниву" часів СРСР виявили в Америці

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На американському сайті з продажу автомобілів Copart пропонують придбати радянську "Ниву".

Lada Niva

Lada Niva

copart.com

Lada Niva

Lada Niva

copart.com

Лот викликає багато запитань. Наприклад, вказується, що машина 1981 року хоча, якщо уважно придивитися до фото з VIN-кодом, видно, що автомобіль зробили в 1989 році.

На табличці з VIN-номером вибитий 1989 рік

На табличці з VIN-номером вибитий 1989 рік

copart.com

Так як в США автомобілі "Нива" не поставлялися, передбачається, що автомобіль прибув до Каліфорнії з Канади, куди кілька років експортувалися радянські всюдиходи.

Lada Niva для канадського ринку відрізнялася світлотехнікою

Lada Niva для канадського ринку відрізнялася світлотехнікою

hemmings.com

Брошура канадського дилера Lada

Брошура канадського дилера Lada

hemmings.com

Бентежить наявність стандартної світлотехніки, в той час як машини для канадського ринку мали повністю помаранчеві ліхтарі спереду і червоні повторювачі повороту в задніх ліхтарях.

Брошура канадського дилера Lada

Брошура канадського дилера Lada

hemmings.com

Брошура канадського дилера Lada

Брошура канадського дилера Lada

hemmings.com

Крім того, судячи з фото, мотор також зазнав змін.

Lada Niva

Lada Niva

copart.com

Машину перед продажем явно привели в порядок. У салоні встановили анатомічні передні крісла, більш пізню панель приладів і кермо.

На автомобілі встановлена пізніша панель приладів і кермо

На автомобілі встановлена пізніша панель приладів і кермо

copart.com

Lada Niva

Lada Niva

copart.com

Lada Niva

Lada Niva

copart.com

Спереду на бампері розмістили лебідку, додали розширювачі колісних арок, додаткові фари, а замість штатних на авто встановили легкосплавні диски з позашляхової гумою.

Lada Niva

Lada Niva

copart.com

Однак, судячи з одометру за 31 рік машина проїхала всього 11 тисяч км. Дивно, чи не так?

На одометрі машини менш 11 тисяч км

На одометрі машини менш 11 тисяч км

copart.com

Продавці очікують виручити не менше 11 тисяч доларів, але поки остання ставка – $ 4450.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в Великобританії "Волгу" з СРСР оцінили в Великобританії в 40 тисяч фунтів.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
новини авто ретро позашляховик кросовер Lada
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