Дивну "Ниву" часів СРСР виявили в Америці

На американському сайті з продажу автомобілів Copart пропонують придбати радянську "Ниву".
Lada Niva
copart.com
Lada Niva
copart.com
Лот викликає багато запитань. Наприклад, вказується, що машина 1981 року хоча, якщо уважно придивитися до фото з VIN-кодом, видно, що автомобіль зробили в 1989 році.
На табличці з VIN-номером вибитий 1989 рік
copart.com
Так як в США автомобілі "Нива" не поставлялися, передбачається, що автомобіль прибув до Каліфорнії з Канади, куди кілька років експортувалися радянські всюдиходи.
Lada Niva для канадського ринку відрізнялася світлотехнікою
hemmings.com
Брошура канадського дилера Lada
hemmings.com
Бентежить наявність стандартної світлотехніки, в той час як машини для канадського ринку мали повністю помаранчеві ліхтарі спереду і червоні повторювачі повороту в задніх ліхтарях.
Брошура канадського дилера Lada
hemmings.com
Брошура канадського дилера Lada
hemmings.com
Крім того, судячи з фото, мотор також зазнав змін.
Lada Niva
copart.com
Машину перед продажем явно привели в порядок. У салоні встановили анатомічні передні крісла, більш пізню панель приладів і кермо.
На автомобілі встановлена пізніша панель приладів і кермо
copart.com
Lada Niva
copart.com
Lada Niva
copart.com
Спереду на бампері розмістили лебідку, додали розширювачі колісних арок, додаткові фари, а замість штатних на авто встановили легкосплавні диски з позашляхової гумою.
Lada Niva
copart.com
Однак, судячи з одометру за 31 рік машина проїхала всього 11 тисяч км. Дивно, чи не так?
На одометрі машини менш 11 тисяч км
copart.com
Продавці очікують виручити не менше 11 тисяч доларів, але поки остання ставка – $ 4450.
Як писав раніше OBOZREVATEL, в Великобританії "Волгу" з СРСР оцінили в Великобританії в 40 тисяч фунтів.
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