Дивний і страшний: в Україні помітили кросовер ЗАЗ Славута

У місті Мелітополь Запорізької області зняли цікавий автомобіль. Він схожий на ЗАЗ-1103 Славута, але насправді не є таким.

На фото, яке опублікував сайт TopGir, зображений саморобний кросовер, стилізований під культову Славуту. Неясно, чи дійсно це ЗАЗ-1103, тільки з подовженим кузовом, збільшеним кліренсом і переробленою передньою частиною, або ж в основі лежить зовсім інший автомобіль, у конструкції якого застосували комплектуючі від ЗАЗу.

Саморобний кросовер ЗАЗ Славута topgir.com.ua

Як би там не було, але виглядає така машина незвично – в якійсь мірі навіть загрозливо страшною. Але зате для українських доріг та перевезення габаритних вантажів вона підходить ідеально.

А ще варто звернути увагу на номери цього авто – вони у нього непрості (з ексклюзивною комбінацією чисел 1779).

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що культовий позашляховик ЛуАЗ перетворили в непереможний всюдихід.