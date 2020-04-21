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21 квітня • оновлено в 20:16
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Дивний і страшний: в Україні помітили кросовер ЗАЗ Славута

1.4т
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У місті Мелітополь Запорізької області зняли цікавий автомобіль. Він схожий на ЗАЗ-1103 Славута, але насправді не є таким.

На фото, яке опублікував сайт TopGir, зображений саморобний кросовер, стилізований під культову Славуту. Неясно, чи дійсно це ЗАЗ-1103, тільки з подовженим кузовом, збільшеним кліренсом і переробленою передньою частиною, або ж в основі лежить зовсім інший автомобіль, у конструкції якого застосували комплектуючі від ЗАЗу.

Саморобний кросовер ЗАЗ Славута

Саморобний кросовер ЗАЗ Славута

topgir.com.ua

Як би там не було, але виглядає така машина незвично – в якійсь мірі навіть загрозливо страшною. Але зате для українських доріг та перевезення габаритних вантажів вона підходить ідеально.

А ще варто звернути увагу на номери цього авто – вони у нього непрості (з ексклюзивною комбінацією чисел 1779).

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що культовий позашляховик ЛуАЗ перетворили в непереможний всюдихід.

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Автор
Віталій Сазонов
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