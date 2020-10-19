Дівчина зіткнулася з вантажівкою: дивом ніхто не постраждав

На популярному відеохостингу з'явилося веселе відео, на якому жінка "йде на таран" з вантажівкою.

Як стало відомо порталу Carscoops, цей інцидент стався в містечку Ратленд, в штаті Вермонт. Пригода сталася в квітні 2019 року, але тільки нещодавно був опублікований на YouTube. Відео було знято з відеореєстратора автомобіля, який проїжджав повз порушників дорожнього руху.

Герої сюжету, чоловік і жінка, перетинають дорогу з чотирма смугами руху, причому, в недозволеному місці і абсолютно не побоюючись, що їх зіб'ють. Коли вони досягають центру дороги, чоловік зупиняється, щоб пропустити фургон, що рухався. А ось жінка, по всій видимості, позбавлена будь-якого почуття самозбереження. Вона продовжує переходити дорогу і врізається в бічну панель фургона. На щастя, ніхто не постраждав, а пішоходи-порушники продовжили свій небезпечний маршрут.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , Верховний суд України дав роз'яснення, коли пішохід повинен пропустити авто.