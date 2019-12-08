Дівчина вперше сіла за кермо КрАЗу: що з цього вийшло (відео)

Існує стереотип, що вантажівки і жінки – несумісні поняття. Однак насправді – це далеко не так.
Історія знає безліч прикладів, як жінки ставали далекобійниками. Серед таких, до речі, є і представниці України. Але це тема іншої розмови, а зараз OBOZREVATEL хоче показати вам досить цікаве відео – тест-драйв радянського КрАЗ-255 у виконанні дівчини.
Дівчина за кермом КрАЗу
Custom Truck, YouTube
Жінка на ім'я Галина вперше сіла за кермо цього автомобіля. За невелику кількість часу у неї вийшло вивчити автомобіль, зрозуміти принцип роботи органів керування (а це, повірте, не просто) і навіть влаштувати невеликі "покатушки" по бездоріжжю. Без консультацій інструктора, звичайно, не обійшлося, але в цілому автомобілістка з усім впоралася сама.
Дівчина за кермом КрАЗу
Custom Truck, YouTube
В цілому, тест-драйв пройшов успішно: один раз автомобіль застряг в болоті, але Галина успішно з нього виїхала.
Як саме все пройшло, ви можете самі подивитися у цьому ролику:
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