Дівчина розбила авто за 8 000 000 гривень і втекла

Молода дівчина потрапила в ДТП на Aston Martin Vanquish за $300 000 (8 000 000 грн). Винуватиця втекла з місця ДТП, але в машині залишився 27-річний власник транспортного засобу.

Аварія сталася в австралійському Мельбурні. Дівчина не впоралася з керуванням кабріолетом Aston Martin Vanquish Volante і врізалася в стовпчик біля зупинки трамвая. З огляду на більш ніж 500-сильну потужність двигуна V12, для втрати контролю над машиною достатньо і невеликої швидкості. В поєднанні з недостатнім досвідом керування високопродуктивними суперкарами такі ситуації часто закінчуються ДТП.

Винуватиця ДТП втекла з місця події, але залишила на місці власника ТЗ. Фото: carscoops.com

На передньому сидінні автомобіля знаходився власник люксового автомобіля – 27-річний хлопець. Він не постраждав (як і його подруга, що втекла), залишився в автомобілі та співпрацював з поліцією.

Судячи з фото, британський суперкар отримав досить серйозні пошкодження. Але вони, швидше за все, торкнулися лише кузовних панелей. Потужні автомобілі такого класу мають у своїй основі дуже міцні структурні монококи, в даному випадку – з алюмінію. Швидше за все, навіть двигун залишився неушкодженим.

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Проте, страхова компанія може повністю списати такий автомобіль і надалі виставити його на продаж на аукціоні.

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