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28 квітня • оновлено в 15:57
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Дівчина-автомеханік втратила роботу через зйомки в порно

1.3т
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24-річна співробітниця сервісного центру Honda у Форт-Вейні, штат Індіана, США, втратила роботу після того, як начальство дізналося про те, що вона знімається в порно. Дівчину звільнили за непристойну поведінку.

Як повідомляє BuzzFeed News, Кірстен Вон працювала техніком в дилерському центрі Хонда і незабаром мала стати головним механіком в автосалоні. Однак все змінилося після того, як колеги її не натрапили на відверті фото і відео, якими вона ділилася зі своїми підписниками в Instagram. Виявилося, що у дівчини був аккаунт у соціальній мережі для дорослих OnlyFans.

Кірстен Он

Кірстен Он

buzzfeednews.com

Колеги почалися обмінюватися між собою фото і відеороликами з участю Крістін і тролили дівчину, а незабаром про її пікантну діяльність дізналося начальство.

Кірстен Он

Кірстен Он

buzzfeednews.com

Після нетривалих розглядів американку звільнили. Причому керівництво дилерського центру обурили не стільки самі матеріали порнографічного характеру, скільки те, що під час зйомок дівчина використовувала корпоративну уніформу. Крім того, з'ясувалося, що деякий контент знімався в майстерні.

У своє виправдання Крістен заявила, що створила обліковий запис в OnlyFans для того, щоб заробити грошей для погашення студентського позики та іпотеки. Також вона мріяла відкрити власну майстерню.

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Тема
Новини автосвіту
Теги
курйоз фотографии авто
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