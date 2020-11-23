Дитячий Bugatti Baby II продають за "дорослою" ціною

Компанія Bugatti представила на американському ринку свій електромобіль Bugatti Baby II.

Про це повідомляє портал Carscoops. Зменшена копія легендарного спортивного Bugatti Type 35 створена за участю виробника дитячих автомобілів The Little Car Company.

Bugatti Baby II bugattibaby.com

Bugatti Baby II bugattibaby.com

Baby II виготовлять тиражем всього 500 примірників в трьох різних версіях. Вартість найбільш простий з них – Base – стартує в позначки в $36600. Друга версія – Vitesse – обійдеться майбутньому власнику в $53000, а максимальна комплектація – Pur Sang – звільнить банківський рахунок на $71400.

Bugatti Baby II bugattibaby.com

Bugatti Baby II bugattibaby.com

Останні дві версії буде нести гоночні лівреї історичних моделей марки Bugatti, але можна замовити їх в тих же кольорах, що й Bugatti Chiron. Залежно від версії кузов буде виготовлений з композитних матеріалів, карбону або алюмінію.

Bugatti Baby II bugattibaby.com

Bugatti Baby II bugattibaby.com

Baby II являє собою задньопривідний електромобіль, який оснащується батареєю енергоємністю 1,4 кВт або в дорогих версіях – 2,8 кВтг. Залежно від версії, електромобіль може розганятися від 20 до 45 км/год, а для моделей Vitesse і Pur Sang можна замовити опціонний "Ключ швидкості", який знімає обмеження. До якої швидкості можна розігнатися в цьому випадку, компанія не уточнює.

Bugatti Baby II bugattibaby.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , знаменитий футболіст Кріштіану Роналду придбав черговий Bugatti.