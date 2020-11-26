На яких авто їздив легендарний футболіст Дієго Марадона. Фото

25 листопада у віці 60 років пішов з життя легендарний футболіст Дієго Марадона. Талановитий аргентинець захоплювався не тільки спортом, але й автомобілями. У його гаражі були як прості машини, так і досить незвичайні екземпляри.

AutoOboz згадує, якими автомобілями за своє життя володів Марадона.

Porsche 924

Porsche 924 thedrive.com

Porsche 924 – перший автомобіль Дієго Марадони. Його він купив вживаним у 1980 році. Футболіст проїздив на цьому спортивному автомобілі до 1982 року, поки перейшов грати за "Барселону" і переїхав в Іспанію. Відтоді 924-й переходить від колекціонера до колекціонера, один з яких одного разу хотів продати перше авто футболіста за 500 000 доларів.

FIAT 128

FIAT 128 autoblog.it

Були у Дієго і "народні" автомобілі, незважаючи на великі доходи. Так, першою такою машиною став скромний FIAT 128. Його він купив в Іспанії новим після підписання контракту з ФК "Барселона". Пізніше гравець також володів Renault Fuego, Ford Sierra (XR4) і MINI Cooper.

Ferrari Testarossa

Ferrari Testarossa marca.com

У 1987 році Дієго Марадона грав за італійський "Наполі". В країні Ferrari настав час для Ferrari. Марадона захотів один з найшвидших автомобілів того часу – купе Testarossa. Причому він наполягав на тому, щоб спорткар був чорним, а це йшло в розріз з політикою компанії з Маранелло: Енцо Феррарі вважав, що кожен Феррарі повинен бути червоним. Але Марадона був налаштований рішуче і зрештою для нього зробили виняток. Старий Енцо наказав виготовити для аргентинця Testarossa в особливому кольорі Glasurit Nero Metallic.

Ferrai F40

Ferrari F40 marca.com

Приблизно тоді ж Марадона став одним з перших, хто отримав новітній Ferrari F40. Це був подарунок від президента "Наполі", але футболіст не сильно залишився ним задоволений: Дієго був засмучений тим, що у спорткара відсутня обшивка дверей, радіо і кондиціонер. Марадоні спробували пояснити, що це нормально, оскільки F40 – гоночна машина. Втім, пізніше Ferrari і тут пішла на виключення і прислала футболістові аналогічний автомобіль, але з уже обладнанням, якого йому не вистачало.

Scania 113H

Scania 113H razaoautomovel.com

Мабуть, найнезвичайніший автомобіль, яким коли-небудь володів футболіст – капотний тягач Scania 113H. Спочатку Дієго познайомився з цією вантажівкою в рамках однієї рекламної кампанії, але згодом вона йому настільки сподобався, що Марадона захотів собі таку ж. Відбувалося це, до речі, на початку 90-х: у 1993 році гравець повернувся на батьківщину, в Аргентину, а в 1994-му його було усунуто від участі в чемпіонаті світу. Через це футболіст опинився під пильною увагою преси, яка постійно докучала, але перед фотоапаратами журналістів Марадона охоче красувався на своїй "Сканії".

Hunta Overcomer

Hunta Overcomer autobild.bg

Після завершення кар'єри у Марадони були досить скромні автомобілі, як для футболіста – зокрема, Rolls-Royce Ghost і BMW i8. Однак одного разу Дієго дозволив собі виняток і купив повнопривідний всюдихід-амфібію Hunta Overcomer, який побудувало дочірнє білоруське підприємство МАЗ-MAN. Аргентинця вразив цей монст-трак своїми позашляховими можливостями та страхітливим зовнішнім виглядом.

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