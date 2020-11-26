На яких авто їздив легендарний футболіст Дієго Марадона. Фото

25 листопада у віці 60 років пішов з життя легендарний футболіст Дієго Марадона. Талановитий аргентинець захоплювався не тільки спортом, але й автомобілями. У його гаражі були як прості машини, так і досить незвичайні екземпляри.

AutoOboz згадує, якими автомобілями за своє життя володів Марадона.

Porsche 924 – перший автомобіль Дієго Марадони. Його він купив вживаним у 1980 році. Футболіст проїздив на цьому спортивному автомобілі до 1982 року, поки перейшов грати за "Барселону" і переїхав в Іспанію. Відтоді 924-й переходить від колекціонера до колекціонера, один з яких одного разу хотів продати перше авто футболіста за 500 000 доларів.

Були у Дієго і "народні" автомобілі, незважаючи на великі доходи. Так, першою такою машиною став скромний FIAT 128. Його він купив в Іспанії новим після підписання контракту з ФК "Барселона". Пізніше гравець також володів Renault Fuego, Ford Sierra (XR4) і MINI Cooper.

У 1987 році Дієго Марадона грав за італійський "Наполі". В країні Ferrari настав час для Ferrari. Марадона захотів один з найшвидших автомобілів того часу – купе Testarossa. Причому він наполягав на тому, щоб спорткар був чорним, а це йшло в розріз з політикою компанії з Маранелло: Енцо Феррарі вважав, що кожен Феррарі повинен бути червоним. Але Марадона був налаштований рішуче і зрештою для нього зробили виняток. Старий Енцо наказав виготовити для аргентинця Testarossa в особливому кольорі Glasurit Nero Metallic.

Приблизно тоді ж Марадона став одним з перших, хто отримав новітній Ferrari F40. Це був подарунок від президента "Наполі", але футболіст не сильно залишився ним задоволений: Дієго був засмучений тим, що у спорткара відсутня обшивка дверей, радіо і кондиціонер. Марадоні спробували пояснити, що це нормально, оскільки F40 – гоночна машина. Втім, пізніше Ferrari і тут пішла на виключення і прислала футболістові аналогічний автомобіль, але з уже обладнанням, якого йому не вистачало.

Мабуть, найнезвичайніший автомобіль, яким коли-небудь володів футболіст – капотний тягач Scania 113H. Спочатку Дієго познайомився з цією вантажівкою в рамках однієї рекламної кампанії, але згодом вона йому настільки сподобався, що Марадона захотів собі таку ж. Відбувалося це, до речі, на початку 90-х: у 1993 році гравець повернувся на батьківщину, в Аргентину, а в 1994-му його було усунуто від участі в чемпіонаті світу. Через це футболіст опинився під пильною увагою преси, яка постійно докучала, але перед фотоапаратами журналістів Марадона охоче красувався на своїй "Сканії".

Після завершення кар'єри у Марадони були досить скромні автомобілі, як для футболіста – зокрема, Rolls-Royce Ghost і BMW i8. Однак одного разу Дієго дозволив собі виняток і купив повнопривідний всюдихід-амфібію Hunta Overcomer, який побудувало дочірнє білоруське підприємство МАЗ-MAN. Аргентинця вразив цей монст-трак своїми позашляховими можливостями та страхітливим зовнішнім виглядом.

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