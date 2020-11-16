Десяток нових автомобілів Volvo скинули з висоти 9-поверхового будинку

Компанія Volvo провела незвичайний краш-тест – шведський автовиробник розбив кілька нових автомобілів, скинувши їх із великої висоти. Мета цього випробування – розроблення більш безпечних машин і надання рятувальникам можливості відпрацювання ефективніших способів вилучення людей із розбитих транспортних засобів.

Як пише Car and Driver, у тестах взяли участь 10 одиниць Volvo різних моделей (наприклад, універсал V90 і кросовер XC40). Всі вони по черзі були підняті в повітря за допомогою крана на висоту 30 метрів (рівнозначно будинку в 9 поверхів), після чого скинуті на спеціальну "подушку". Потім фахівці "Вольво" з безпеки оцінювали характер пошкоджень, а пожежні, споряджені спеціальним обладнанням, акуратно розрізали машини, щоб витягнути із салону умовно постраждалих водіїв і пасажирів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

За словами представників шведської компанії, завдяки такому випробуванню вони змогли змоделювати одні з найгірших аварій, від яких часто не може врятувати навіть найпередовіша система активної або пасивної безпеки. За силою удару падіння з такої висоти еквівалентне зіткненню з вантажівкою або аварії на дуже великій швидкості.

Одночасно унікальний досвід отримали й рятувальники. Зазвичай їм доводиться тренуватися на старих машинах, причому найчастіше виведених з експлуатації, а в цьому разі вони мали можливість попрацювати із сучаснішими автомобілями, які сильно відрізняються конструктивно від своїх 10-и і, тим паче, 20-річних аналогів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Volvo обмежила максимальну швидкість у своїх автомобілях. Тепер вони можуть їхати не більше, ніж 180 км/год.