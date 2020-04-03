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3 квітня • оновлено в 16:26
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10 популярних б/в авто, у яких є проблеми з надійністю

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Не всі популярні автомобілі є надійними і, відповідно, якісними. До такого висновку прийшли експерти організації з технічного нагляду Німеччини (TÜV).

Періодично TUV публікує власні рейтинги надійності авто (про те, як вони складаються, OBOZREVATEL докладно розповідав у цій статті), і на цей раз фахівці вирішили скласти список тих старих машин, які мають хороший попит, але при цьому не заслуговують найвищих похвал через дефекти, що виявляються в процесі експлуатації.

Як відзначають у німецькому технагляді, проблемні автомобілі зустрічаються у всіх класах – від компактів до популярних средньорозмірних моделей та сімейних венів. У даному випадку був складений ТОП-10 таких авто – тих машин, що продаються на німецькому ринку в кількості більше 2000 екземплярів на місяць. Опублікувало рейтинг видання autobild.de.

10 популярних б/в авто, у яких є проблеми з надійністю

autobild.de

Відразу варто відзначити, що рейтинг цей вийшов досить дивним – він дійсно складається з дуже популярних автомобілів (хоча іне повністю), у яких, втім, часто великі пробіги. А що найчастіше формує ці найбільші пробіги? В тому то й річ, надійність – велика кількість ненадійних автомобілів просто не витримують таких відстаней. Тому його об'єктивність під питанням.

10 популярних автомобілів, які не можна назвати надійними

10. SEAT Leon

10 популярних б/в авто, у яких є проблеми з надійністю

autobild.de

Seat Leon насправді хороший автомобіль. Ледве іржавіє, відмінна підвіска, гальма. Однак з часом пружини підвіски сильно слабшають, машина сильно "просідає" в кереванні, плюс виникають проблеми з вихлопною системою і спостерігається втрата масла.

9. BMW 5-Series

10 популярних б/в авто, у яких є проблеми з надійністю

autobild.de

Популярне сімейне авто, однак на великих пробіг шасі починає "давати слабину". Особливий шкоди по витривалості "п'ятірки" дає вихід з ладу осьових шарнірів.

8. Ford Focus

10 популярних б/в авто, у яких є проблеми з надійністю

autobild.de

Переконливі конкурент VW Golf, який припав до душі німцям. Відмінне рульове управління, прекрасні гальма. Але, як і у BMW 5, спостерігаються проблеми з шасі.

7. Renault Clio

10 популярних б/в авто, у яких є проблеми з надійністю

autobild.de

Renault Clio IV покоління значно кращий, ніж його попередник. Але він теж не позбавлений "багів": є претензії до гальмівної системи, ближнього світла фар та підвіски.

6. Skoda Octavia

10 популярних б/в авто, у яких є проблеми з надійністю

autobild.de

Перевірений автомобіль, який є чудовою альтернативою VW за менші гроші. Але, що цікаво, в TUV не уточнюють, що конкретно їм не сподобалося в цьому авто.

5. Volkswagen Caddy

10 популярних б/в авто, у яких є проблеми з надійністю

autobild.de

Досить поширений автомобіль, який люблять німецькі сім'янини. Втім, у нього теж є проблемні зони – наприклад, тормозні диски.

4. Kia Ceed

10 популярних б/в авто, у яких є проблеми з надійністю

autobild.de

Стильний "кореєць", у якого, втім, сильно "кульгає" оптика. А ще німці нарікають на важкість його обслуговування.

3. VW Passat

10 популярних б/в авто, у яких є проблеми з надійністю

autobild.de

Справжня легенда німецького автопрому, яка опинилася в цьому рейтингу також через проблемні гальмівні диски.

2. FIAT 500

10 популярних б/в авто, у яких є проблеми з надійністю

autobild.de

Fiat 500 дуже популярний. Проте, покупці старих моделей повинні відразу мати в запасі гроші на ремонт, оскільки в цьому компакті може зламатися багато що: підвіска осі, пружини, оптика та ін.

1. VW Touran

10 популярних б/в авто, у яких є проблеми з надійністю

autobild.de

Відмінний сімейний автомобіль, але з часом перетворюється на проблемну дитину: ламаються гальма, освітлення, тече масло та ін.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про найцікавіших автомобілів з радянського кіно.

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Автор
Віталій Сазонов
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