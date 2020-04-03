10 популярних б/в авто, у яких є проблеми з надійністю

Не всі популярні автомобілі є надійними і, відповідно, якісними. До такого висновку прийшли експерти організації з технічного нагляду Німеччини (TÜV).

Періодично TUV публікує власні рейтинги надійності авто (про те, як вони складаються, OBOZREVATEL докладно розповідав у цій статті), і на цей раз фахівці вирішили скласти список тих старих машин, які мають хороший попит, але при цьому не заслуговують найвищих похвал через дефекти, що виявляються в процесі експлуатації.

Як відзначають у німецькому технагляді, проблемні автомобілі зустрічаються у всіх класах – від компактів до популярних средньорозмірних моделей та сімейних венів. У даному випадку був складений ТОП-10 таких авто – тих машин, що продаються на німецькому ринку в кількості більше 2000 екземплярів на місяць. Опублікувало рейтинг видання autobild.de.

autobild.de

Відразу варто відзначити, що рейтинг цей вийшов досить дивним – він дійсно складається з дуже популярних автомобілів (хоча іне повністю), у яких, втім, часто великі пробіги. А що найчастіше формує ці найбільші пробіги? В тому то й річ, надійність – велика кількість ненадійних автомобілів просто не витримують таких відстаней. Тому його об'єктивність під питанням.

10 популярних автомобілів, які не можна назвати надійними

10. SEAT Leon

autobild.de

Seat Leon насправді хороший автомобіль. Ледве іржавіє, відмінна підвіска, гальма. Однак з часом пружини підвіски сильно слабшають, машина сильно "просідає" в кереванні, плюс виникають проблеми з вихлопною системою і спостерігається втрата масла.

9. BMW 5-Series

autobild.de

Популярне сімейне авто, однак на великих пробіг шасі починає "давати слабину". Особливий шкоди по витривалості "п'ятірки" дає вихід з ладу осьових шарнірів.

8. Ford Focus

autobild.de

Переконливі конкурент VW Golf, який припав до душі німцям. Відмінне рульове управління, прекрасні гальма. Але, як і у BMW 5, спостерігаються проблеми з шасі.

7. Renault Clio

autobild.de

Renault Clio IV покоління значно кращий, ніж його попередник. Але він теж не позбавлений "багів": є претензії до гальмівної системи, ближнього світла фар та підвіски.

6. Skoda Octavia

autobild.de

Перевірений автомобіль, який є чудовою альтернативою VW за менші гроші. Але, що цікаво, в TUV не уточнюють, що конкретно їм не сподобалося в цьому авто.

5. Volkswagen Caddy

autobild.de

Досить поширений автомобіль, який люблять німецькі сім'янини. Втім, у нього теж є проблемні зони – наприклад, тормозні диски.

4. Kia Ceed

autobild.de

Стильний "кореєць", у якого, втім, сильно "кульгає" оптика. А ще німці нарікають на важкість його обслуговування.

3. VW Passat

autobild.de

Справжня легенда німецького автопрому, яка опинилася в цьому рейтингу також через проблемні гальмівні диски.

2. FIAT 500

autobild.de

Fiat 500 дуже популярний. Проте, покупці старих моделей повинні відразу мати в запасі гроші на ремонт, оскільки в цьому компакті може зламатися багато що: підвіска осі, пружини, оптика та ін.

1. VW Touran

autobild.de

Відмінний сімейний автомобіль, але з часом перетворюється на проблемну дитину: ламаються гальма, освітлення, тече масло та ін.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про найцікавіших автомобілів з радянського кіно.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!