Дешевший за Логан: новий кросовер Renault за $8 тисяч

Новий кросовер Renault офіційно представлять в лютому. У продаж бюджетна модель надійде в середині 2020 року. Уже з'явилося перше відео новинки.

Як з'ясував OBOZREVATEL, автомобіль поки носить корпоративний індекс Renault HBC. Але з виходом на ринок новий Рено отримає більш цікаве ім'я, що краще запам'ятовується. Бюджетний кросовер побудований на платформі Renault Triber.

Незважаючи на камуфляж, Renault HBC 2020 вже демонструє динамічний силует скріншот з відео

Як і споріднена модель, новинка не перевищить в довжину 4 м. Це зроблено для того, щоб укластися в особливі пільгові норми оподаткування в Індії. Саме там в першу чергу і з'явиться модель, проте з часом новий автомобіль Рено приїде і в інші країни.

Новини Renault готує дешевий кросовер за ціною двох вживаних ЗАЗ Ланос

На відміну від Рено Трайбер, який налаштований на максимальну практичність і пропонує салон на сім посадкових місць, в Renault HBC буде п'ять крісел. При цьому очікувана ціна – близько 8 тисяч доларів (дешевше за Renault Logan і Duster). Для порівняння, купити Рено Трайбер можна від $7000.

Схоже, новий кросовер Renault HBC отримає стильну сучасну зовнішність скріншот з відео

Це говорить про те, що новинка отримає більш високе і "преміальне" позиціонування, якщо так можна сказати про бюджетний кросовер. Про це говорить і кузов Renault HBC, який на даний момент повністю покритий камуфляжною плівкою. Проте, вже можна судити про стильний дизайн і досить спортивний силует.

Зверніть увагу на короткі звиси, високу підвіконну лінію і обтічний профіль. Також, здається, новий Renault HBC 2020 отримає двоповерхову головну оптику з вузькими смужками денних ходових вогнів і масивними блоками передніх фар. Завдяки всьому цьому навіть проглядається схожість з куди більш дорогим кросовером Nissan Juke.

Напевно дизайнери Renault надихалися Nissan Juke (обидві компанії входять в один концерн) nissan-global.com

Відомо, що новинка отримає турбований трициліндровий двигун об'ємом 1 л потужністю близько 95 к.с., 5-ступінчасту механічну і роботизовану КПП. Для подальших деталей варто дочекатися офіційної прем'єри, до якої залишилося менше одного місяця. Напевно вже в січні з'явиться більше фото та технічної інформації. Слідкуйте за оновленнями!

Renault HBC побудований на компактній платформі Renault Triber group.renault.com

Як раніше розповідав OBOZREVATEL :

Новий Renault Sandero 2020 вже попався фотошпигунам – автомобіль здивував своїм кузовом.

Як компроміс між ДВС і електромобілями Renault показала кілька гібридних моделей з цікавими характеристиками.

Бюджетний кросовер Renault Duster незабаром отримає суперника від Skoda: відомо деталі про новинку.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал