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13 січня • оновлено в 13:11
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Дешевший за Логан: новий кросовер Renault за $8 тисяч

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Новий кросовер Renault офіційно представлять в лютому. У продаж бюджетна модель надійде в середині 2020 року. Уже з'явилося перше відео новинки.

Як з'ясував OBOZREVATEL, автомобіль поки носить корпоративний індекс Renault HBC. Але з виходом на ринок новий Рено отримає більш цікаве ім'я, що краще запам'ятовується. Бюджетний кросовер побудований на платформі Renault Triber.

Незважаючи на камуфляж, Renault HBC 2020 вже демонструє динамічний силует

Незважаючи на камуфляж, Renault HBC 2020 вже демонструє динамічний силует

скріншот з відео

Як і споріднена модель, новинка не перевищить в довжину 4 м. Це зроблено для того, щоб укластися в особливі пільгові норми оподаткування в Індії. Саме там в першу чергу і з'явиться модель, проте з часом новий автомобіль Рено приїде і в інші країни.

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На відміну від Рено Трайбер, який налаштований на максимальну практичність і пропонує салон на сім посадкових місць, в Renault HBC буде п'ять крісел. При цьому очікувана ціна – близько 8 тисяч доларів (дешевше за Renault Logan і Duster). Для порівняння, купити Рено Трайбер можна від $7000.

Схоже, новий кросовер Renault HBC отримає стильну сучасну зовнішність

Схоже, новий кросовер Renault HBC отримає стильну сучасну зовнішність

скріншот з відео

Це говорить про те, що новинка отримає більш високе і "преміальне" позиціонування, якщо так можна сказати про бюджетний кросовер. Про це говорить і кузов Renault HBC, який на даний момент повністю покритий камуфляжною плівкою. Проте, вже можна судити про стильний дизайн і досить спортивний силует.

Зверніть увагу на короткі звиси, високу підвіконну лінію і обтічний профіль. Також, здається, новий Renault HBC 2020 отримає двоповерхову головну оптику з вузькими смужками денних ходових вогнів і масивними блоками передніх фар. Завдяки всьому цьому навіть проглядається схожість з куди більш дорогим кросовером Nissan Juke.

Напевно дизайнери Renault надихалися Nissan Juke (обидві компанії входять в один концерн)

Напевно дизайнери Renault надихалися Nissan Juke (обидві компанії входять в один концерн)

nissan-global.com

Відомо, що новинка отримає турбований трициліндровий двигун об'ємом 1 л потужністю близько 95 к.с., 5-ступінчасту механічну і роботизовану КПП. Для подальших деталей варто дочекатися офіційної прем'єри, до якої залишилося менше одного місяця. Напевно вже в січні з'явиться більше фото та технічної інформації. Слідкуйте за оновленнями!

Renault HBC побудований на компактній платформі Renault Triber

Renault HBC побудований на компактній платформі Renault Triber

group.renault.com

Як раніше розповідав OBOZREVATEL :

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
новини Renault кросовер бюджетний автомобіль нові авто авто
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