Дешевше за Renault Logan: Hyundai показала новий бюджетний седан

Бюджетний седан Hyundai Aura 2020 повністю розсекречено. Зовсім недавно компанія розповсюдила перші ескізи. Але тепер нова модель Hyundai представлена офіційно.

Як з'ясував OBOZREVATEL, Aura базується на платформі і агрегатах компактного хетчбека Hyundai i10. Навіть дизайн передньої частини у двох автомобілів виконано в загальному стилі. Невеликі відмінності можна знайти тільки в оформленні бамперів і формі денних ходових вогнів.

Бюджетний седан Hyundai Aura 2020 представлений офіційно hyundai.com

Ззаду новий Hyundai Aura виглядає по-іншому: у ліхтарів складна форма, до того ж вони з'єднані між собою хромованою смужкою. Напис з назвою моделі розташований посередині кришки багажника, відразу під логотипом бренду – таке рішення дозволяє автомобілю виглядати дорожче.

Hyundai Aura 2020 – дуже маленький автомобіль Twitter @motorworldindia

Довжина/ширина/висота Hyundai Aura 2020 складають 3995 мм/1680 мм/1520 мм відповідно. Колісна база дорівнює 2450 мм. Варто відзначити місткий багажник в компактному кузові: 402 л. Не забувайте, довжина машини менше 4 метрів.

Ззаду Hyundai Aura демонструє ефектну оптику hyundai.com

Двигуни Aura 2020:

бензиновий 1.2 (83 к.с.)

бензиновий 1.0 (100 к.с.)

дизель 1.2 (75 к.с.)

газовий 1.2 (75 к.с.)

Hyundai Aura 2020 побудований на базі Hyundai i10 hyundai.com

Хетчбек Hyundai i10 в Індії (саме там в першу чергу з'явиться Hyundai Aura) коштує близько 7000 доларів в базовій версії. Напевно новий седан подорожчає незначно, якщо це взагалі станеться. Наступна машина в модельній ієрархії – Hyundai Accent, який сприймається більш статусним автомобілем і коштує від 11,5 тис. доларів.

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Новий седан Hyundai Aura може злегка подорожчати відносно Hyundai i10 hyundai.com

Цікаво, що в подальшому Hyundai Aura вийде і на інші ринки. Однак чи з'явиться такий автомобіль в Європі (в тому числі і в Україні) – невідомо.

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