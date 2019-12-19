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19 грудня • оновлено в 19:15
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Дешевше за Renault Logan: Hyundai показала новий бюджетний седан

2.4т
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Бюджетний седан Hyundai Aura 2020 повністю розсекречено. Зовсім недавно компанія розповсюдила перші ескізи. Але тепер нова модель Hyundai представлена офіційно.

Як з'ясував OBOZREVATEL, Aura базується на платформі і агрегатах компактного хетчбека Hyundai i10. Навіть дизайн передньої частини у двох автомобілів виконано в загальному стилі. Невеликі відмінності можна знайти тільки в оформленні бамперів і формі денних ходових вогнів.

Бюджетний седан Hyundai Aura 2020 представлений офіційно

Бюджетний седан Hyundai Aura 2020 представлений офіційно

hyundai.com

Ззаду новий Hyundai Aura виглядає по-іншому: у ліхтарів складна форма, до того ж вони з'єднані між собою хромованою смужкою. Напис з назвою моделі розташований посередині кришки багажника, відразу під логотипом бренду – таке рішення дозволяє автомобілю виглядати дорожче.

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Hyundai Aura 2020 – дуже маленький автомобіль

Hyundai Aura 2020 – дуже маленький автомобіль

Twitter @motorworldindia

Довжина/ширина/висота Hyundai Aura 2020 складають 3995 мм/1680 мм/1520 мм відповідно. Колісна база дорівнює 2450 мм. Варто відзначити місткий багажник в компактному кузові: 402 л. Не забувайте, довжина машини менше 4 метрів.

Ззаду Hyundai Aura демонструє ефектну оптику

Ззаду Hyundai Aura демонструє ефектну оптику

hyundai.com

Двигуни Aura 2020:

  • бензиновий 1.2 (83 к.с.)

  • бензиновий 1.0 (100 к.с.)

  • дизель 1.2 (75 к.с.)

  • газовий 1.2 (75 к.с.)

Hyundai Aura 2020 побудований на базі Hyundai i10

Hyundai Aura 2020 побудований на базі Hyundai i10

hyundai.com

Хетчбек Hyundai i10 в Індії (саме там в першу чергу з'явиться Hyundai Aura) коштує близько 7000 доларів в базовій версії. Напевно новий седан подорожчає незначно, якщо це взагалі станеться. Наступна машина в модельній ієрархії – Hyundai Accent, який сприймається більш статусним автомобілем і коштує від 11,5 тис. доларів.

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Новий седан Hyundai Aura може злегка подорожчати відносно Hyundai i10

Новий седан Hyundai Aura може злегка подорожчати відносно Hyundai i10

hyundai.com

Цікаво, що в подальшому Hyundai Aura вийде і на інші ринки. Однак чи з'явиться такий автомобіль в Європі (в тому числі і в Україні) – невідомо.

Як розповідав OBOZREVATEL, на вулиці вже зловили найдешевший і маленький кросовер Kia.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто бюджетний автомобіль Hyundai нові авто новини
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