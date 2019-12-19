Дешевше за Renault Logan: Hyundai показала новий бюджетний седан

Бюджетний седан Hyundai Aura 2020 повністю розсекречено. Зовсім недавно компанія розповсюдила перші ескізи. Але тепер нова модель Hyundai представлена офіційно.
Як з'ясував OBOZREVATEL, Aura базується на платформі і агрегатах компактного хетчбека Hyundai i10. Навіть дизайн передньої частини у двох автомобілів виконано в загальному стилі. Невеликі відмінності можна знайти тільки в оформленні бамперів і формі денних ходових вогнів.
Бюджетний седан Hyundai Aura 2020 представлений офіційно
hyundai.com
Ззаду новий Hyundai Aura виглядає по-іншому: у ліхтарів складна форма, до того ж вони з'єднані між собою хромованою смужкою. Напис з назвою моделі розташований посередині кришки багажника, відразу під логотипом бренду – таке рішення дозволяє автомобілю виглядати дорожче.
Hyundai Aura 2020 – дуже маленький автомобіль
Twitter @motorworldindia
Довжина/ширина/висота Hyundai Aura 2020 складають 3995 мм/1680 мм/1520 мм відповідно. Колісна база дорівнює 2450 мм. Варто відзначити місткий багажник в компактному кузові: 402 л. Не забувайте, довжина машини менше 4 метрів.
Ззаду Hyundai Aura демонструє ефектну оптику
hyundai.com
Двигуни Aura 2020:
бензиновий 1.2 (83 к.с.)
бензиновий 1.0 (100 к.с.)
дизель 1.2 (75 к.с.)
газовий 1.2 (75 к.с.)
Hyundai Aura 2020 побудований на базі Hyundai i10
hyundai.com
Хетчбек Hyundai i10 в Індії (саме там в першу чергу з'явиться Hyundai Aura) коштує близько 7000 доларів в базовій версії. Напевно новий седан подорожчає незначно, якщо це взагалі станеться. Наступна машина в модельній ієрархії – Hyundai Accent, який сприймається більш статусним автомобілем і коштує від 11,5 тис. доларів.
Новий седан Hyundai Aura може злегка подорожчати відносно Hyundai i10
hyundai.com
Цікаво, що в подальшому Hyundai Aura вийде і на інші ринки. Однак чи з'явиться такий автомобіль в Європі (в тому числі і в Україні) – невідомо.
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