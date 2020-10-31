Дешевше за "євробляху": скільки коштують найдоступніші українські авто

ЗАЗ "Таврія" – найдешевший автомобіль українського виробництва. Бюджетна модель залишила конвеєр 2007 року. Але ці машини досі можна купити на вторинному ринку.

АвтоОбоз дослідив ринок, ціни, пробіги та стан ЗАЗ-1102 у секторі старих автомобілів. Ціни переважно низькі, але є винятки.

Відразу варто відзначити, що достатньо дорогий екземпляр обраної моделі знайти не вдасться. Межа – $3800 (108 000 грн). За ці гроші можна тільки почати розглядати вживану іномарку в поганому стані. У цьому разі на продаж виставили "тюнінгований" варіант.

Власник суттєво модифікував свій автомобіль. Посилив кузов, встановив нову аудіосистему із 6 динаміками і сабвуфером, доопрацював салон із точки зору шумоізоляції, з'явилися електросклопідйомники. Під капотом встановлено 1,5-літровий двигун ВАЗ, а зовні увагу привертає новий обвіс і 14-дюймові легкосплавні диски. При цьому машина давно не нова: у примірника 1993 року випуску пробіг становить 86 000 км.

На зворотному боці – найдешевші пропозиції, які починаються із 300 доларів (8 500 грн). Але такі автомобілі не на ходу і підходять лише для розбирання на запчастини. За $350 можна звернути увагу на начебто робочу машину, але продавець цю інформацію не конкретизує. У всякому разі, позначки "не на ходу" немає. З іншого боку, в оголошенні лише кілька неінформативних фото, які хіба що чітко демонструють пошкодження передньої частини. Пробіг – 11 000 км.

Лише на 2 долари дорожче – за $352 (10 000 грн) – пропонується цілком "жива" ЗАЗ "Таврія" 1997 року із пробігом тільки 24 000 км. Проте, для свого віку і стану гетчбек проїхав занадто мало. За інформацією продавця, транспортний засіб потребує косметичного ремонту і заміни акумулятора. До речі, він обійдеться ще майже в 100 доларів, якщо розглядати новий і хороший.

Якщо купівля акумулятора не розглядається і потрібен екземпляр "у зборі", можна витратити $400 (11 300 грн) за машину 1992 року з пробігом 80 000 км. Звучить і виглядає правдоподібно. Продавець говорить про новий акумулятор. Мабуть, жертвою стали двері водія – вони відрізняються за кольором. Можливо, автомобіль потрапляв у ДТП, хоча зазначається, що він не битий. У такому випадку двері могли пошкодитися корозією, тому їх замінили іншою деталлю.

500 доларів (14 200 грн) – наша наступна відмітка. Машина 1991 року (майже 30 років!) подолала 500 000 км. З огляду на фото, вона проїхала цю відстань десь у пеклі. Фарба з кузова просто обсипається, та й необхідно вкластися в ремонт. За цю ціну на вторинному ринку дуже багато пропозицій у різному стані.

Дійсно хороший екземпляр можна знайти за $1000 (28 400 грн). 1994 рік. Пробіг великий – 186 000 км. Але гетчбек виглядає доглянутим. Власник повідомляє про хороший технічний стан і велику кількість компонентів, які нещодавно було встановлено або замінено.

Салон також виглядає доглянутим. Взагалі "Таврія" – доволі надійний та невибагливий автомобіль, який не вимагає великих вкладень. Важливо тільки акуратно поводитися з машиною і вчасно "лікувати" недуги. Тоді транспортний засіб прослужить довго і без нарікань. Схоже, це саме такий випадок.

Якщо бюджет на купівлю вживаної бюджетної моделі не обмежений (у розумних межах), за $2000 (56 800 грн) можна придбати гарний екземпляр 2004 року випуску зі 197 000 км на одометрі. Власник зазначає, що в машині багато чого зробив сам. Взагалі у випадку із ЗАЗ "Таврія" варто готуватися до того, що доведеться працювати руками самостійно. Багато хто щось підганяє в цьому автомобілі "під себе". У конкретному випадку – це сигналізація, електросклопідйомники, світлодіодні ліхтарі і ксенонові фари. Є ГБО. З іншого боку, українські автомобілісти за 2000 доларів уже поглядають у бік вживаних авто з Європи. Питання розмитнення опускають за дужки.

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