Дешевше втричі: підробка Toyota Land Cruiser виїхала на дороги

Китайський позашляховик Hengtian L4600 є неліцензійною копією знаменитого Toyota Land Cruiser 200. Новинку побачили на вулиці. Автомобіль виявиться у кілька разів дешевшим за оригінал.

Як з'ясував OBOZREVATEL, виробництво китайської копії Тойота Ленд Крузер 200 почнеться влітку. Але Hengtian L4600 вже не вперше потрапляє на фото. Мабуть, виробник ще не закінчив дорожні випробування.

Скандальний китайський автомобіль знову побачили на вулиці autohome.com.cn

Як видно з фото, головна особливість китайського автомобіля – схожість з Toyota LC 200. З ним позашляховик Hengtian L4600 сплутати дуже легко. Показово, що у компанії з КНР немає ніяких домовленостей з японським автовиробником. Тому новинка – чистої води підробка з дизайном, який компанія навмисно вкрала у легендарного позашляховика.

Спереду і ззаду L4600 дуже схожий на дорестайлінговий Крузак 200, який з'явився в 2007 році. У профіль відрізнити автомобілі один від одного практично неможливо. Цікаво, що оснащується новий китайський автомобіль місцевим двигуном. Мотор об'ємом 4,6 л видає 286 к.с.

У Hengtian немає ліцензії на використання дизайну Toyota autohome.com.cn

Ні, це не Ленд Крузер, а китайський Hengtian L4600 autohome.com.cn

Всередині китайська модель більше нагадує Lexus LX до оновлення, який є розкішною версією Land Cruiser. Але увагу привертає більший за розмірами екран інформаційно-розважальної системи.

Головний елемент у салоні Hengtian L4600 – великий центральний дисплей autohome.com.cn

Салон Lexus LX 570 надихнув дизайнерів Hengtian lexus.com

До 2016 року Ленд Крузер 200 випускали в Китаї для місцевого ринку. Тепер позашляховик імпортують з Японії. З цієї причини в КНР він дуже дорогий – близько 110 тис. доларів за базову версію. Hengtian L4600 коштуватиме у кілька разів дешевше – від $35 000.

Дизайн Toyota Land Cruiser 200 скопіювали для китайського позашляховика toyota.com

Hengtian L4600 легко сплутати з Toyota LC 200 toyota.com

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, УАЗ вирішив випустити так званого суперника Toyota Land Cruiser Prado. Правда, доля проєкту, як і раніше, не ясна.

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