Вдвічі дешевше: Skoda Octavia отримала суперника з Китаю
Бюджетний китайський автомобіль Baojun RC-5 готується вийти на ринок. Skoda Octavia – головний суперник моделі, яку спільними зусиллями створили General Motors і SAIC.
З довжиною до 5 м і колісною базою в 2,7 м новий Baojun RC-5 відповідає габаритам Шкода Октавія. До того ж китайська машина отримала кузов ліфтбек для такого ж зручного доступу в багажник, як і в чеському автомобілі.
Варто віддати належне новій машині з Китаю – RC-5 навіть не намагається кого-небудь копіювати, а демонструє дуже самобутній стиль. Динамічний силует виглядає сучасно і підкреслює солідні розміри авто.
Передня частина оформлена в модному стилі з використанням багаторівневої світлотехніки, а велика решітка створює впізнаваний образ. Задні ліхтарі на сучасний манер з'єднані між собою світлодіодною смужкою або декоративною плашкою для базової версії.
Салон Baojun RC-5 ще не показали, проте ми все знаємо про двигуни новинки. Точніше, мотор тільки один – 1,5-літровий бензиновий агрегат, але його запропонують в атмосферному виконанні (99 к.с.) і турбованному (147 к.с.). Купити китайський бюджетний автомобіль можна буде приблизно за 10 000 доларів.
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