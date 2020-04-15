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15 квітня • оновлено в 16:06
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Дешевше в два рази: Skoda Octavia отримала суперника з Китаю

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Бюджетний китайський автомобіль Baojun RC-5 готується вийти на ринок. Skoda Octavia – головний суперник моделі, яку спільними зусиллями створили General Motors і SAIC.

З довжиною до 5 м і колісною базою в 2,7 м новий Baojun RC-5 відповідає габаритам Шкода Октавія. До того ж китайська машина отримала кузов ліфтбек для такого ж зручного доступу в багажник, як і в чеському автомобілі.

Нова Skoda Octavia отримала суперника від GM

Нова Skoda Octavia отримала суперника від GM

media.gm.com

Варто віддати належне новій машині з Китаю – RC-5 навіть не намагається кого-небудь копіювати, а демонструє дуже самобутній стиль. Динамічний силует виглядає сучасно і підкреслює солідні розміри авто.

Нова Skoda Octavia отримала суперника від GM

Нова Skoda Octavia отримала суперника від GM

media.gm.com

Нова Skoda Octavia отримала суперника від GM

Нова Skoda Octavia отримала суперника від GM

media.gm.com

Передня частина оформлена в модному стилі з використанням багаторівневої світлотехніки, а велика решітка створює впізнаваний образ. Задні ліхтарі на сучасний манер з'єднані між собою світлодіодною смужкою або декоративною плашкою для базової версії.

Нова Skoda Octavia отримала суперника від GM

Нова Skoda Octavia отримала суперника від GM

Міністерство промисловості КНР

Нова Skoda Octavia отримала суперника від GM

Нова Skoda Octavia отримала суперника від GM

Міністерство промисловості КНР

Салон Baojun RC-5 ще не показали, проте ми все знаємо про двигуни новинки. Точніше, мотор тільки один – 1,5-літровий бензиновий агрегат, але його запропонують в атмосферному виконанні (99 к.с.) і турбованному (147 к.с.). Купити китайський бюджетний автомобіль можна буде приблизно за 10 000 доларів.

Нова Skoda Octavia отримала суперника від GM

Нова Skoda Octavia отримала суперника від GM

skoda-auto.com

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Skoda SAIC General Motors китайський автомобіль бюджетний автомобіль нові авто авто
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