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19 березня • оновлено в 19:25
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Дешевий Renault Sandero отримав круту спортивну модифікацію

1.5т
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Renault Sandero є одним з найбільш популярних автомобілів бренду в бюджетному сегменті. Тепер модельний ряд розширився за рахунок модифікації Renault Sandero GT Line.

Спортивний Рено Сандеро відрізняється від стандартного гетчбека своєю зовнішністю. На порогах з'явилися інші накладки, задній бампер перероблено, ліхтарі нового дизайну затемнили. Сріблясті корпуси зовнішніх дзеркал та колісні диски на 16 дюймів додають агресивності.

Тепер Renault Sandero виглядає ще краще

Тепер Renault Sandero виглядає ще краще

group.renault.com

Зміни салону Renault Sandero GT Line торкнулися нової обробки та акуратних акцентів синього кольору, а також оснащення, в яке входять сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи і чотири подушки безпеки.

Дифузор в задньому бампері Renault Sandero – це імітація, але все одно виглядає круто

Дифузор в задньому бампері Renault Sandero – це імітація, але все одно виглядає круто

group.renault.com

З технічної точки зору жодних спортивних нововведень не відбулося. Двигун Рено Сандеро об'ємом 1,6 л розвиває 115 к.с. та 156 Нм крутного моменту і поєднується з 5-ступеневою МКПП або варіатором.

Салон Рено Сандеро трохи освіжили і прикрасили новими елементами

Салон Рено Сандеро трохи освіжили і прикрасили новими елементами

group.renault.com

Такий автомобіль поки буде продаватися на ринку Південної Америки, де представлена і більш потужна модель Renault Sandero RS. Такий бюджетний спорткар пропонує 2-літровий двигун на 150 к.с. і переналаштовану підвіску.

Найкрутіший Sandero відноситься до лінійки RS і пропонує 150 к.с.

Найкрутіший Sandero відноситься до лінійки RS і пропонує 150 к.с.

group.renault.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав про наступне покоління Renault Sandero, про який вже є багато інформації.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Renault бюджетний автомобіль нові авто авто
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