Дешевий кросовер Renault перетворився на Samsung

Компанія Renault представила новий бюджетний кросовер. Він "побудований" на базі крос-купе Arkana, і носить логотип Samsung.

Як з'ясував OBOZREVATEL, в певній мірі новинка являє собою переліцованую версію купеобразного кросовера С-класу Renault Arkana, котрий випускається (з 2019 роки) і продається поки що лише в Росії. У момент презентації компанія Renault пообіцяла, що новинка виїде за межі РФ, і ось першою такою країною стала Південна Корея. Тут автомобіль буде вироблятися місцевим підприємством Renault Samsung (це автомобільний підрозділ Samsung, яким французи володіють з 2010 року).

Samsung XM3 autoweek.nl

Новий SUV Renault отримав назву Samsung XM3, і він має ряд конструктивних відмінностей від Renault Arkana, незважаючи на велику зовнішню схожість. Найголовніша з них це платформа: так, якщо Аркана ділить шасі з Duster першого покоління (модернізована версія візки В0), то XM3 побудований на тій самій платформі, що і хетчбек Clio, а також кросовер Captur (архітектура CMF-B). Крім того, Samsung ще й більший: його довжина становить 4570 мм (у Аркан – 4545 мм), хоча колісна база майже така сама – 2720 мм (проти 2721 мм). Відрізняється і дорожній просвіт: на рахунку "корейця" – 186 мм, тоді як у "росіянина" – 205/208 мм (привід передній/повний) .Обсяг багажника теж відрізняється: 513 л проти 409/508 л відповідно.

Samsung XM3 autoweek.nl

Renault Arkana autoweek.nl

Всередині Samsung XM3 також близький до Captur: у нього цифрова приладова панель і вертикально орієнтований тачскрін інформаційно-розважального комплексу, з боків від якого знаходяться дефлектори обдування. Крім того, з'явилися світлодіодні смуги-підсвічування на передній панелі.

Samsung XM3 autoweek.nl

Samsung XM3 autoweek.nl

Renault Arkana autoweek.nl

Двигуни для Samsung XM3 – 1,3-літрова наддувна "четвірка" Renault-Daimler, а також атмосферник робочим об'ємом 1.6. До першого мотору іде 7-швидкісна "робот" з двома зчепленнями, а до другого – варіатор. Привід – виключно передній.

Samsung XM3 autoweek.nl

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Renault Arkana autoweek.nl

Замовлення на новий кросовер вже приймаються, в перерахунку за курсом з місцевої валюти вартість Samsung XM3 становить від 14 900 доларів. Для порівняння, ціна Renault Arkana – від 15,3. тис. доларів.

Наступним ринком для Renault Arkana стане Китай, де його випуск буде налагоджений на спільному підприємстві Dongfeng і Renault.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Renault вже тестує Logan третього покоління. Новинку вперше зняли на фото.

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