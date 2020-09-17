Дешевий електро-кросовер Skoda Enyaq вперше помітили на вулиці

У Мережі з'явилися нові фото Skoda Enyaq iV. На них автомобіль вперше показаний живцем без будь-якого маскування після своєї прем'єри, яка відбулася 1 вересня.

Електрокар зняли під час зарядки в Празі. Як пише Auto.cz, на кадрах представлена одна з найдоступніших модифікацій моделі. Знімки дозволяють розглянути машину в деталях і побачити, як вона виглядає у природньому середовищі існування.

Škoda Enyaq - так виглядає одна з дешевих версій електричного кросовера. Фото: auto.cz

Незважаючи на те, що це дешева модифікація "Еніяка", всі зовнішні деталі пофарбовані в колір кузова (рідкість для базових "Шкод"). Також у нього маленькі, але характерні колеса з симпатичною графікою. А ось фальшрадіторная решітка видає "дешевизну" – на передку встановлена звичайна темна панель, тоді як більш дорогі версії забезпечуються світлою "решіткою" з підсвічуванням.

Škoda Enyaq - так виглядає одна з дешевих версій електричного кросовера. Фото: auto.cz

Škoda Enyaq - так виглядає одна з дешевих версій електричного кросовера. Фото: auto.cz

Škoda Enyaq - так виглядає одна з дешевих версій електричного кросовера. Фото: auto.cz

Škoda Enyaq - так виглядає одна з дешевих версій електричного кросовера. Фото: auto.cz

Škoda Enyaq - так виглядає одна з дешевих версій електричного кросовера. Фото: auto.cz

Салон у базового Skoda Enyaq також непоганий. Тут є мультимедійна система з 13-дюймовим сенсорним екраном по центру, а також 5,3-дюймовий дисплей перед водієм. Також в комплекті – тризонний клімат і багатофункціональне рульове колесо зі шкіряною обмоткою.

Škoda Enyaq - так виглядає одна з дешевих версій електричного кросовера. Фото: auto.cz

Škoda Enyaq - так виглядає одна з дешевих версій електричного кросовера. Фото: auto.cz

Škoda Enyaq - так виглядає одна з дешевих версій електричного кросовера. Фото: auto.cz

Поки Skoda Enyaq обзавівся цінником лише в Європі, там він буде коштувати від 36,7 тис. євро. З характеристиками автомобіля можна ознайомитися в цьому матеріалі.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Skoda випустила нові, екологічні версії Octavia.