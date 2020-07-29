Дешеві вживані авто з таксі Німеччини: що вони собою являють

В Україні вживані авто з Німеччини користуються гарним попитом. Але нерідко серед них виявляються машини з "сюрпризом" – ті, які раніше працювали в таксі. Неважко здогадатися, що від таких легковиків краще триматися подалі.

Не так давно журналісти видання autobild.de відвідали кілька майданчиків із продажу вживаних авто в Німеччині, де оглянули автомобілі таксі. Їх висновки, зроблені під час огляду, наочно показують, які неприємності містять у собі відповідні машини.

Фото: autobild.de

Цікава деталь – часто автомобілі з таксі Німеччини можна впізнати за характерним бежевим кольором, більш відомим як "слонова кістка". Однак далеко не всі авто працюють на розвозках у такому забарвленні, тому трапляються і білі, і сріблясті, і чорні таксі.

Фото: autobild.de

Німецькі колеги з жахом констатують: автомобілі з таксі – це світ шахрайства. У таких машин найчастіше величезні пробіги – 470 000, 521 000, 646 000, 803 000 км. Однак перекупники не проходять повз них: купують, скручують пробіг, ремонтують і перефарбовують, після чого відправляють в Східну Європу, де "скидають" приватним власникам.

І почасти таких шахраїв можна зрозуміти. Взяти, наприклад, трирічний Mercedes E-Class E 200 d. По-суті, машина свіжа працює відмінно, салон виглядає акуратно (зокрема, сидіння і кермо), Однак за пробігом машина вже втомлена – 412 000 км! І як тут не підкрутити?

Mercedes E-Class E 200 d. Фото: autobild.de

Mercedes E-Class E 200 d. Фото: autobild.de

Mercedes E-Class E 200 d. Фото: autobild.de

Поруч стоїть чорний Mercedes Vito, який "побачив іще більше" – Кузов і салон (спасибі чохлам) виглядають "на четвірку", а ось пробіг – 521 000 км.

Mercedes Vito. Фото: autobild.de

Mercedes Vito. Фото: autobild.de

Інший приклад – Mercedes W211 E200 CDI 2007 року. У випадку з цим авто видно, що через нього пройшло багато пасажирів, плюс цифри на одометри вселяють – 531 000 км. Зате продають 13-річне авто всього за 1950 євро.

Mercedes W211 E200 CDI. Фото: autobild.de

Mercedes W211 E200 CDI. Фото: autobild.de

Ще один цікавий автомобіль – 10-річна дизельна "ешка" Мерседес. Вік невеликий, правда? А ось пробіг теж вражає – 803 000 км. Причому на 580 000 км автомобілю замінили двигун.

Mercedes E-Class 2010 року. Фото: autobild.de

Mercedes E-Class 2010 року. Фото: autobild.de

Але є і гарний момент, який полягає в тому, що парк автомобілів таксі переважно обмежений машинами марки Mercedes (в такому разі простіше виявити "кота в мішку"). Власник одного з майданчиків пояснив журналістам, що в таксі часто використовують Мерседеси, тому що авто цього бренду немає рівних. Ті самі Фольксвагени "ледве долають 300 000 км". "У TDI часто виникають проблеми з двомасовим маховиком, коробкою передач або електронікою вже після 100 000 км", – заявив фахівець.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, в якому стані продають авто в Німеччині за 200-700 євро.