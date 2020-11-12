Дешеві авто можуть залишатися надійними навіть після кількох років експлуатації – дослідження

Асоціація технічного нагляду Німеччини (TUV) встановила, що якісні автомобілі не обов'язково повинні бути дорогими, ба більше, навіть з роками експлуатації недорогі машини можуть зберігати свою надійність. До такого висновку вона прийшла після перевірки 8,8 млн машин в рамках свого щорічного звіту TUV Report з визначення рівня дефектів в легкових транспортних засобах.

Так, згідно з дослідженням, опублікованим на сайті vdtuev.de, ряд бюджетних авто продемонстрував низький рівень відмов вже при при першому загальному огляді через три роки. У Opel Adam коефіцієнт дефектів склав 3,7%, у Honda Jazz – 3,9% у Mazda 2 – 4,5%. При цьому через 7-річні екземпляри цих самих моделей також показали хороші результати: Opel Adam – 10,3%, Mazda 2 – 10,5% і Honda Jazz – 11,7%. Для порівняння, середній рівень дефектів по всіх автомобілях у віці від 3 до 11 років становить 19,9%.

Детально про рейтинг TUV 2021 OBOZREVATEL вже розповідав в цьому матеріалі. У ньому представлені найбільш надійні та ненадійні машини в 5 вікових категоріях – авто віком до 3-х, 5-й, 7-й, 9-й і 11 років. При оцінці експертами бралися до уваги: фари і задні ліхтарі, гальма, підвіска, гальмівна система (педалі і гальмо стоянки), покажчики поворотів, кермувальна система, корозія, вихлопна система і блок керування двигуном.

Раніше OBOZREVATEL назвав німецькі автомобілі, від покупки яких краще відмовитися. Йдеться про кілька старих машинах, ряд з яких – легендарні моделі.