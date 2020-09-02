Дешеве розмитнення та повернення техогляду: чого вимагали "єворобляхери" під Радою

Законопроєкт №3704 передбачає зменшення вартості розмитнення, повернення техогляду та введення податку на нові автомобілі.

За ухвалення цього проєкту закону виступили активісти організації "Авто Євро Сила" ("євробляхи"), які зібралися під стінами Верховної Ради в середу, 2 вересня.

OBOZREVATEL пояснив основні положення документа, які можуть набути чинності у разі ухвалення законопроєкту.

Мітинг "євробляхерів"

Однією з головних інновацій є зміна принципів нарахування акцизу, що має зробити розмитнення авто дешевшим. У тексті документа йдеться, що в Україні з 1 січня 2021 року мають намір прибрати на ввезення авто з інших держав (крім РФ) за умови, що воно не старше за 25 років. Але водночас збережеться розмір мита – 10% і ПДВ – 20%. Тобто за машини все одно доведеться платити податки, але їх розмір буде меншим.

Також у законопроєкті йдеться, що повернеться обов'язковий техогляд для легкових авто, які ввезли з-за кордону і що відповідають екологічному стандарту від Євро-2 до Євро-4.

Мітинг під стінами ВР

Обов'язковий ТО буде проводитися що два роки для машин, які ввезено в Україну та випущено з 1995-го по 2005 рік. Більш нові авто таку процедуру проходити не зобов'язані.

Крім того, проєкт закону №3704 змінює таке поняття, як "податок на розкіш". Зараз в Україні під такий податок потрапляють авто до п'яти років, що дорожчі за понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати (приблизно 1,8 млн грн). Але нардепи хочуть віднести до предметів розкоші авто, мотоцикли, човни, катери, що не старші за вісім років і ціна яких більша за 200 розмірів мінімальної заробітної плати (майже 945 тисяч грн).

Авто на єврономерах

Власникам таких транспортних засобів пропонують платити щорічний податок у розмірі шести мінімальних заробітних плат (близько 30 тис грн).

Учасники мітингу

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державна податкова служба запустила онлайн-сервіс, який буде корисний усім тим, хто бажає розмитнити авто.