Дешева Honda за $11 000 — крутий дизайн і практичний салон

Honda підготувала друге покоління компактної моделі N-One. Автомобіль, як і попередника, виконали в ретро-стилі за мотивами Honda N360, який з'явився в 1967 році.

Виробництво першої генерації Honda N-One щойно завершилося. За базову версію моделі просили трохи більше $11 000. Наступник збереже демократичну цінову політику попередника.

Новий бюджетник Honda отримає ретро-дизайн honda.com

Також в компанії розповіли про дизайн, який продовжить класичну тему. Отже, новий бюджетний автомобіль Хонда буде схожий на колишній N-One та старий N360, які об'єднані спільною стилістикою.

Новий бюджетник Honda отримає ретро-дизайн honda.com

На даний момент японці поширили тільки один тизер, на якому новинка зображена в профіль досить схематично. Однак ми можемо бачити виразний натяк на передні фари круглої форми.

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Новий бюджетник Honda буде схожий на попередника honda.com

Нова Хонда збереже довжину кузова в межах 3,4 м – такі автомобілі в Японії користуються спрощеною системою оподаткування. Але компактні розміри не завадять створити місткий салон. Очікується, що покупці зможуть вибрати атмосферний 0,66-літровий двигун на 58 к.с. або його турбовану модифікацію потужністю 64 к.с.

Новий бюджетник Honda буде схожий на попередника honda.com

Новий бюджетник Honda отримає ретро-дизайн honda.com

OBOZREVATEL раніше розповідав про бюджетний автомобіль Honda, що складе конкуренцію Renault Sandero.

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