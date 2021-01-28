Депутати запропонували нову схему розмитнення "євроблях"

У Верховну Раду внесли два законопроєкти № 4643-д та № 4644-д, які передбачають єдиний підхід до митного очищення "євроблях", які в'їхали на територію України до кінця 2020 року.

Про це повідомляє Асоціація "Укравтопром". Автори документів пропонують під час митного оформлення машин на іноземній реєстрації не враховувати вартість авто та не стягувати ввізне мито. Замість цього хочуть ввести акцизний податок, сума якого буде розраховуватися з урахуванням віку авто, об'єму двигуна та типу використовуваного палива.

За новою схемою розмитнення обійдеться приблизно в 1000 євро primoregistrations.co.uk

На думку авторів законопроєктів, у разі реалізації такої ініціативи, розмитнення машини на іноземній реєстрації, ввезеної в Україну до кінця 2020 року, обійдеться приблизно в 1000 євро. Також запропоновані зміни передбачають ініціювати Кабінетом Міністрів України рішення на міжнародному рівні питання дистанційного зняття з обліку/реєстрації транспортних засобів у відповідних органах іноземних держав.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, на якій підставі поліція може конфіскувати "євробляху".